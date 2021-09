L’identité d’une femme connue sous le nom de « bébé Roe » révélée après des décennies de secret

L’enfant dont la conception a été à l’origine du procès qui est devenu Roe v. Wade est maintenant une femme de 51 ans prête à raconter son histoire.

Shelley Lynn Thornton s’est manifestée après des décennies de secret pour s’identifier publiquement comme le « bébé Roe » dans le nouveau livre « The Family Roe: An American Story » de Joshua Prager, qui sortira le 14 septembre et a été extrait dans The Atlantique jeudi.

« Mon association avec Roe a commencé et s’est terminée parce que j’ai été conçue », a déclaré Thornton dans l’extrait.

Norma McCorvey (photo), identifiée comme Jane Roe dans les documents judiciaires dans l’affaire d’avortement Roe v. Wade, est la mère de Shelley Lynn Thornton, une femme de l’Arizona, qui s’est révélée être le « bébé Roe ». Cynthia Johnson / Getty Images

Le procès de sa mère biologique est devenu l’affaire historique de la Cour suprême de 1973 qui a garanti le droit pour les femmes de se faire avorter légalement dans tout le pays, même si elle n’a pas suivi la procédure. La contestation de la loi du Texas par la serveuse de Dallas a entraîné un changement radical des lois à travers le pays.

Le Texas est à nouveau l’épicentre de la lutte contre l’avortement après que la Cour suprême a refusé de bloquer une loi restrictive du Texas interdisant les avortements dès six semaines de grossesse et permettant à quiconque aux États-Unis de poursuivre les prestataires d’avortement ou d’autres qui aident les femmes à obtenir la procédure après cela. Plage de temps.

Thornton est la fille de Norma McCorvey, la femme identifiée à l’origine dans les documents judiciaires par le pseudonyme de Jane Roe. McCorvey, qui a révélé son identité peu de temps après l’affaire historique, est décédée à 69 ans en 2017 après une vie publique compliquée.

Norma McCorvey tient une pancarte pro-choix avec l’avocate Gloria Allred devant le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis. Greg Gibson / AFP via Getty Images

McCorvey était initialement pro-choix, puis est passée à une position anti-avortement à la suite d’une conversion religieuse, puis a révélé dans une superbe confession sur son lit de mort dans un documentaire qu’elle avait été payée une somme exorbitante par une organisation religieuse pour se faire passer pour une militante anti-avortement, même même si elle ne croyait pas à ce point de vue.

Thornton est né dans un hôpital de Dallas en 1970 en tant que troisième des trois enfants de McCorvey, qui ont tous été donnés en adoption. Elle avait 2 ans au moment où la décision Roe v. Wade est tombée et vivait avec ses parents adoptifs au Texas, et son existence elle-même est devenue un symbole pour les militants anti-avortement.

La mère adoptive de Thornton, Ruth Schmidt, lui a dit quand elle était jeune qu’elle avait été adoptée, et Thornton a dit qu’elle avait souvent envie de connaître ses parents biologiques. McCorvey a commencé à chercher Thornton en 1989, apparaissant sur AUJOURD’HUI exprimant son espoir de trouver son troisième enfant. Elle connaissait déjà ses deux autres filles, mais n’avait que peu d’informations sur Thornton.

Une enquête menée par The National Enquirer a conduit à la découverte de Thornton alors qu’elle était une adolescente vivant à l’extérieur de Seattle et l’a informée qu’elle était la fille biologique de McCorvey. Cependant, son nom a été gardé hors de l’histoire qui a suivi en 1989.

Thornton a commencé à « trembler et pleurer » en apprenant la dure vérité qu’elle était l’enfant dont la mère avait initialement eu l’intention d’avorter dans la célèbre affaire.

Le débat sur l’avortement est entré dans la vie de Thornton en 1991 lorsqu’elle est tombée enceinte à 20 ans. Elle a décidé d’avoir l’enfant, mais n’a pas compris pourquoi la décision d’avortement devrait être « une préoccupation du gouvernement ».

Thornton, qui est maintenant mère de trois enfants vivant en Arizona, a failli rencontrer McCorvey en personne en 1994 avant qu’une conversation téléphonique en colère ne fasse dérailler la réunion. McCorvey a déclaré que Thornton aurait dû la remercier de ne pas l’avoir fait avorter.

« Je me suis dit : ‘Quoi ?! Je suis censé te remercier de m’être fait mettre enceinte… et de m’avoir ensuite abandonnée' », se souvient Thornton. « Je lui ai dit que je ne la remercierais jamais, jamais de ne pas m’avoir fait avorter. »

Thornton a depuis rencontré ses deux demi-sœurs, mais elle n’a pas retrouvé McCorvey avant sa mort.

Après des années à garder son secret et à craindre que quelqu’un d’autre partage publiquement son histoire, elle a décidé de la partager elle-même.

« Je veux que tout le monde comprenne que c’est quelque chose que j’ai choisi de faire », a-t-elle déclaré.