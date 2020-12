L’idée de redémarrage bizarre de Todd McFarlane révélée par la star originale Michael Jai White

En 1997, Michael Jai White a joué dans l’adaptation en direct de la création la plus populaire du créateur de bandes dessinées Todd McFarlane, Frayer. Le film n’a pas bien marché avec les critiques ou au box-office, principalement parce que les effets spéciaux de cette époque ne pouvaient pas rendre justice à l’histoire du personnage. Maintenant, McFarlane est déterminé à faire un redémarrage de Spawn qu’il écrit et dirige personnellement. Dans une interview avec CBR, White a révélé que McFarlane avait des idées étranges pour le film prévu.

« [McFarlane has] J’essaye de monter un nouveau film depuis 23 ans donc je ne sais pas. [Laughs] La dernière fois que je l’ai vu, il me parlait de son idée de Spawn étant un brouillard éthéré que vous ne voyez pas, comme Jaws, et il frappe et vous ne le voyez jamais et je me dis: « D’accord, bonne chance avec ça! ‘ Personnellement, je lui souhaite bonne chance, ce serait un investissement majeur. «

Dans les bandes dessinées, Spawn a commencé comme Al Simmons, un membre hautement décoré des services secrets. Suite à une trahison par son partenaire, Simmons est envoyé en enfer à sa mort. Là, il conclut un accord avec le roi démon pour retourner sur Terre une dernière fois pour voir sa femme. En atteignant la Terre, Simmons découvre que son apparence a été changée pour celle d’un enfer, et il a de nombreux nouveaux superpuissances doués par le nécroplasme de l’enfer qui traverse son corps.

C’est le genre d’histoire qui a besoin de beaucoup de CGI pour être racontée de manière convaincante. L’apparence de Spawn seule, tout en ayant l’air extrêmement badass sur papier, peut sembler caricaturale si elle n’est pas recréée correctement grâce à des effets spéciaux. Mais d’après le récit de White, McFarlane semble emprunter une autre voie, où la forme physique de Spawn n’est que suggérée, et sa présence est ressentie à travers une substance semblable à du brouillard. La dernière fois qu’un film a tenté une telle tactique, c’est lorsque Galactus s’est présenté sous la forme d’un nuage géant dans Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, et le public n’était certainement pas d’accord avec l’idée.

Faire un film de super-héros où le super-héros ne se montre jamais complètement semble étrange, mais peut-être Todd McFarlane a décidé de changer d’approche depuis. Après tout, il a été récemment annoncé que Jamie Foxx jouera Spawn dans le nouveau film de McFarlane. Cela n’aurait aucun sens de lancer une grande star comme Foxx, puis de ne pas montrer son visage dans le film. De son côté, White est sceptique quant à l’idée que McFarlane dirige un Frayer film.

« Je ne sais pas du tout que Todd soit un réalisateur. C’est un peu comme Stan Lee: il a créé le personnage mais il ne le dirige pas et je suppose que quelqu’un devrait payer beaucoup d’argent pour que Todd McFarlane le réalise. pour la première fois qu’il réalise cette idée de film qu’il a. J’ai entendu parler de Jamie Foxx dans ce film et je leur souhaite bonne chance. Je ne sais pas, peut-être que cela continue parce que c’est ce que les gens aiment entendre de Todd McFarlane. Il peut attirer l’attention en promettant un autre Spawn; je ne comprends pas. «

