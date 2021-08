L’idée de la série télévisée James Bond abattue par la productrice de franchise Barbara Broccoli

Alors que le mandat de Daniel Craig en tant que James Bond touche à sa fin, la seule chose qui ne changera pas, c’est que Bond est une expérience cinématographique. Alors que de nombreuses propriétés de film plus importantes telles que Guerres des étoiles ont été vus faire un pas pour capturer une partie du marché du streaming en plein essor, Barbara Broccoli a clairement indiqué que même avec le rachat de MGM par Amazon faisant de Bond une option de choix pour une transition vers la télévision, il n’y aura pas d’émissions télévisées ou de spin- offs à tout moment dans un proche avenir. Alors que la franchise approche de son 60e anniversaire, les affaires seront comme d’habitude lorsque Bond reviendra sur grand écran après Pas le temps de mourir.

S’exprimant dans une interview avec Total Film, Barbara Brocoli a dit : « Nous faisons des films. Nous faisons des films pour le cinéma. C’est ce que nous faisons. » Le sentiment a été repris par son collègue producteur Michael B Wilson, qui a poursuivi en ajoutant: « Nous avons résisté à l’appel pendant 60 ans. »

Bien que cela signifie que Bond sera une franchise qui ne cherche pas à se disperser et qui va s’en tenir à ce qu’elle sait, il y avait un doute à ce sujet lorsque le rachat de MGM par Amazon a été initialement annoncé. Avec Amazon injectant actuellement 1 milliard de dollars dans leur Le Seigneur des Anneaux Séries télévisées, il était toujours très possible qu’une franchise comme Bond soit la prochaine à avoir une liasse d’argent pour qu’Amazon puisse à nouveau élargir son portefeuille Prime Video. Cependant, il semble que tant que Broccoli et Wilson auront les clés du royaume de Bond, nous aurons toujours ces grands films événementiels et non une émission de télévision surexploitée.

Cependant, avant de réfléchir à ce que réserve l’avenir de Bond, il reste encore la question du dernier huzzah de Daniel Craig en tant que super-espion à venir. Pas le temps de mourir. Le film flotte depuis longtemps maintenant en attente de sortie, et si sa date de sortie actuelle se maintient – ce qui, comme de nombreuses sorties au cours des deux prochains mois, il subsiste un doute quant à d’éventuels retards supplémentaires si la variante Delta de Covid n’est pas maîtrisé et continue d’amener les gens à rester à l’écart des cinémas.

Broccoli ne veut pas non plus se tourner vers l’avenir tant que Daniel Craig n’aura pas terminé son chant du cygne. Elle a noté: « Il est difficile de penser à l’avenir jusqu’à ce que ce film ait son heure. Je pense que nous voulons juste vraiment célébrer cela et célébrer Daniel, puis quand la poussière retombera, regardons le paysage et découvrons ce qu’est l’avenir . Bien que je pense qu’une chose que nous avons certainement apprise au cours des 18 derniers mois, c’est que vous ne savez jamais ce qu’est l’avenir. Nous devons donc nous asseoir et y réfléchir. «

Pas le temps de mourir devrait actuellement arriver dans les cinémas britanniques le 30 septembre et aux États-Unis le 8 octobre. Cette nouvelle arrive de SlashFilm.

