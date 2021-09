Licorice Pizza : premier trailer, affiche et date de sortie du nouveau Paul Thomas Anderson

MGM

Le premier aperçu du prochain film de Paul Thomas Anderson est sorti, quatre ans après la première de son dernier projet de film.

Cinéma © Twitter @RéglissePizzaLicorice Pizza : premier trailer, affiche et date de sortie du nouveau Paul Thomas Anderson.

Le début de semaine a réservé une bonne surprise aux cinéphiles, puisque ce lundi le premier trailer de Pizza à la réglisse. C’est le nouveau projet de Paul Thomas Anderson, l’un des réalisateurs les plus acclamés des dernières décennies, dans un passage à l’âge adulte qui nous rappelle un autre de ses grands films tels que Soirées boogie.

Comme le monde le sait, la pandémie de Coronavirus a eu un impact important sur l’industrie avec des retards et même des annulations de productions qui avaient fait les premiers pas. Cependant, la crise sanitaire n’a pas été un obstacle à ATP et avait les outils pour filmer avec les protocoles nécessaires au milieu de l’un des moments les plus tendus de COVID-19 sur la planète. Découvrez un aperçu du résultat final !

De quoi s’agira-t-il Pizza Locorie? Nous sommes confrontés à une comédie romantique qui se déroule dans la vallée de San Fernando dans les années 70, sur un jeune homme qui essaie de combiner sa vie d’étudiant avec son rôle de jeune acteur. Dans la bande-annonce, mettez de la musique avec « Vie sur Mars? » de David Bowie, nous voyons qu’il a un intérêt amoureux, mais ils indiquent que les choses ne fonctionneront pas très bien. Typique des films de passage à l’âge adulte, bien qu’ici nous aurons à nouveau la main de Paul Thomas Anderson dans le script qui lui donnera une tournure intéressante.

Les protagonistes seront Alana Haïm comme Alana Kane et Cooper Hoffman dans le rôle de Gary Valentine. Notamment Cooper est le fils de Philip Seymour Hoffman, l’un des artistes les plus emblématiques de sa génération, malheureusement décédé en 2014 à l’âge de 46 ans. ATP Il a opté plus d’une fois pour Hoffman dans ses projets et maintenant ce sera le début de nul autre que son propre fils.

Le casting est complété par Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, Benny Sadfie, Maya Rudolph, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Destry Allyn Spielberg, Joseph Cross, Nate Mann, Ben Stiller, Christopher Walken et Jochn C. Reilly. Date de sortie? Actuellement MGM et Universal sont programmés une sortie limitée le 26 novembre puis une sortie générale le 25 décembre. Soyez dans le moment où il arrive, Paul Thomas Anderson il est de retour.

