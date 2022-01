Licorice Pizza est là : pourquoi ne pas rater le nouveau film de Paul Thomas Anderson

pas de spoilers

Ce jeudi, le dernier film du réalisateur de soirées boogie. Il met en vedette le fils de Philip Seymour Hoffman, Cooper Alexander Hoffman.

©IMDBAlana Haim a fait ses débuts en tant qu’actrice dans ce film.

L’attente est terminée. Cette semaine, le nouveau film de Paul Thomas Andersonle réalisateur derrière de grands films comme Magnolia Oui soirées boogiequi présente à nouveau une devenir majeur fidèle à la forme : Pizza Réglisse. Les stars du cinéma Tonnelier Alexander Hoffmannle fils de Philippe Seymour Hoffmann (qui a travaillé avec anderson dans le film le maîtreco-vedette joaquin phénix), O Alan Haïm.

L’histoire se concentre sur Gary Valentinun jeune homme qui travaille comme acteur et a quelques petits rôles, qui tombe amoureux de Alana, une fille de dix ans son aînée, et il fait tout pour la séduire. De cette façon, ils commenceront à partager différents projets, tous issus de l’esprit de Garyqui semble avoir plus de plaisir à vendre des lits à eau qu’à jouer des rôles dans des productions cinématographiques et télévisuelles à succès.

Le point fort de ce film réside dans l’alchimie entre les deux protagonistes. En ce sens, le travail de Alana, qui est présentée pour la première fois en tant qu’actrice, puisque son vrai métier est la musique et qu’elle a un groupe avec ses deux sœurs. Il n’y a pas de séquence dans laquelle cet amour latent ne soit pas ressenti entre deux personnes qui s’aiment beaucoup et font tout leur possible pour passer du temps ensemble. Le tout, filmé avec une succession de plans dans lesquels se détache la photographie qui sert à montrer un endroit qu’Anderson connaît aussi bien que la vallée de San Fernando en Californie.

La musique donne également un plus à ce film, avec de superbes chansons qui plongent le spectateur dans chaque séquence et en font un de plus dans le groupe d’amis de Garydans lequel Alana ajoute. A cela, il faut ajouter la manière dont le réalisateur utilise le contexte historique, avec des événements tels que la guerre du Vietnam, la crise du pétrole et tant d’événements qui ont façonné le temps, ainsi que servi de base à la naissance de la contre-culture. . Pizza Réglisse respire la beauté et ne décevra pas les amoureux du cinéaste qui espéraient depuis longtemps revoir son travail sur grand écran.

Camée de John C. Reilly

L’un des acteurs qui a su travailler plusieurs fois avec Paul Thomas Anderson il a été John C. Reillyqui est apparu dans des films comme soirées boogie Oui Magnolia. A cette occasion, bien qu’il n’apparaisse pas dans la bande-annonce et qu’il n’ait pas joué un rôle important dans le film, l’acteur qui jouera dans la nouvelle série de les Lakers de Los Angeles à partir de hbo max La possibilité d’avoir, au moins, un caméo n’était pas perdue. Son apparition est brève et vous ne pourrez le remarquer que si vous connaissez sa voix, puisqu’il devait interpréter Herman Münsterde la série Les Munsters et inspiré par Le monstre de Frankenstein.

