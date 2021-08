L’icône Sage de Final Fantasy XIV donne-t-elle la trypophobie ?

Les joueurs signalent des problèmes de trypophobie sur l’icône Final Fantasy XIV Sage.

La prochaine extension MMO de Square Enix a présenté ses nouveaux emplois il y a quelque temps. Cependant, ce n’est qu’au dernier Fan Festival Online que certains détails n’ont pas été donnés, parmi eux, ceux de l’icône sage de Final Fantasy XIV et du Reaper.

Eh bien, apparemment, et comme l’a confirmé le développeur lui-même, cette conception d’icône a amené de nombreux utilisateurs à se plaindre en déclarant qu’elle était « inconfortable » ou qu’elle les faisait se sentir « mal ». Selon le chef de projet, cela semble être dû à un problème appelé trypophobie, qui n’est ni plus ni moins que la peur des trous ou des motifs répétitifs. Et, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, l’icône sage de Final Fantasy XIV en avait plusieurs.

Il est vrai que l’icône était basée sur les armes que le métier utilise pour attaquer. Même ainsi, comme ils l’ont dit eux-mêmes, ils ont le temps de le changer, ils ont donc fait une petite refonte dans laquelle ils ont comblé les lacunes qui se trouvaient dans chacun des symboles et les ont rendus moins répétitifs, en les courbant et en les rendant un peu plus stylisé et moins « répétitif ».

Le résultat est similaire, mais en acceptant les changements demandés par les joueurs. Quoi qu’il en soit, heureusement, il y avait une solution facile et même s’il est vrai que certains peuvent dire que c’est une exagération, le premier logo a posé des problèmes et le second (pour l’instant) n’en a pas. Par conséquent, la phobie résolue.

Qu’en penses-tu?