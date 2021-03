L’icône du marathon de Boston, Dick Hoyt, qui a poussé son fils en fauteuil roulant pendant 32 courses, décède

Dick Hoyt, l’icône du marathon de Boston qui a poussé son fils Rick Hoyt en fauteuil roulant pendant la course pendant des décennies, est décédé à l’âge de 80 ans.

La nouvelle de la mort de Dick Hoyt a été annoncée mercredi par la Boston Athletic Association. « Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès de l’icône du marathon de Boston, Dick Hoyt. Dick a incarné ce que signifie être un marathon de Boston, en terminant 32 courses avec son fils Rick. Nous gardons sa famille et ses amis dans nos prières », l’organisation dit dans un tweeter.

Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès de l’icône du marathon de Boston, Dick Hoyt. Dick a incarné ce que signifie être un marathonien de Boston, terminant 32 courses avec son fils Rick. Nous gardons sa famille et ses amis nombreux dans nos prières. https://t.co/glau0ryh4R pic.twitter.com/SYmvZfezW7 – BAA (@BAA) 17 mars 2021

Le résident des Pays-Bas, dans le Massachusetts, et son fils, connu des fans sous le nom de Team Hoyt, faisaient partie du marathon depuis leur première course en 1980. Le duo légendaire a complété 32 marathons de Boston avec Hoyt poussant son fils dans un fauteuil roulant de course personnalisé tout au long de la course. entiers 26,2 miles

La BAA a qualifié la paire de favoris des fans dont «le lien et la présence tout au long du parcours sont devenus synonymes du marathon de Boston».

Dick Hoyt et son fils Rick en route vers Heartbreak Hill lors du marathon de Boston en 2001. Le duo irrépressible a couru 32 fois le marathon. John Blanding / Getty

Rick Hoyt, 59 ans, a été diagnostiqué tétraplégique spastique avec paralysie cérébrale à la naissance après que son cordon ombilical s’est enroulé autour de son cou, bloquant le flux d’oxygène vers son cerveau.

«Ils ont dit: ‘Oubliez Rick, mettez-le à l’écart, mettez-le dans une institution, il va être un légume pour le reste de sa vie’», a déclaré Dick Hoyt AUJOURD’HUI en 2013. «Aujourd’hui, il a 51 ans et nous avons toujours un refuge. Je n’ai pas compris quel genre de légume il est – et devinez quoi? Ce légume a été transformé en statue de bronze.

En effet, l’irrépressible duo père et fils a été commémoré dans une statue en bronze grandeur nature sur la ligne de départ du marathon de Boston cette année-là.

Team Hoyt accepte le Jimmy V Award for Perseverance aux ESPY Awards 2013 au Nokia Theatre LA en juillet 2013. Christopher Polk / Getty

Le duo avait prévu de courir la course pour la dernière fois en 2013. Ils ont fait tout le chemin jusqu’à la marque des 25 milles du marathon avant d’apprendre que deux bombes avaient explosé à la ligne d’arrivée, tuant 3 personnes et en blessant des centaines d’autres.

Ils sont revenus pour courir dans le marathon une dernière fois en 2014.

Hoyt a expliqué à AUJOURD’HUI comment lui et sa défunte épouse, Judy Hoyt, avaient ignoré les conseils des médecins sur l’institutionnalisation de leur fils. Bien que Rick Hoyt ne puisse pas parler ou utiliser ses bras ou ses jambes, ses parents ont décidé de l’élever comme n’importe quel autre enfant. Ils l’ont emmené camper, faire du ski de fond et nager à la plage avec ses deux jeunes frères.

Ils l’ont également inscrit dans les écoles publiques. Il a ensuite obtenu son diplôme non seulement du lycée public, mais aussi de l’Université de Boston.

L’équipe père et fils a commencé à courir ensemble en 1977 après que Rick Hoyt ait assisté à un match de basket-ball universitaire alors qu’il était au collège. Pendant le match, il a entendu une annonce concernant un élève paralysé dans un accident. Une course sur route caritative a été organisée pour aider l’étudiant à payer ses factures médicales.

«Rick est rentré de ce match de basket-ball et il a dit: ‘Papa, je dois faire quelque chose pour lui. Je veux lui faire savoir que la vie continue même s’il est paralysé. Je veux courir dans la course », a rappelé Dick Hoyt.

Bien qu’il n’ait jamais participé à une course auparavant, Hoyt a terminé le parcours de 5 miles tout en poussant son fils dans une lourde chaise en forme de boîte avec des poignées sur le dessus.

«Nous sommes arrivés avant-dernier, mais pas en dernier», a déclaré Hoyt. «Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, Rick a écrit sur son ordinateur:« Papa, quand je cours, j’ai l’impression que mon handicap disparaît »- ce qui était un message très puissant pour moi.»

Les Hoyts ont finalement fait créer une chaise personnalisée, et ils ont continué à courir et à s’entraîner ensemble. Ils ont également conçu un bateau et un vélo spéciaux pour qu’ils puissent nager et rouler ensemble dans des triathlons.

L’équipe Hoyt a complété plus de 1 100 courses ensemble, dont au moins 257 triathlons (dont six étaient de la même distance que la course Ironman). Ils ont également traversé le pays à vélo et en courant pendant 45 jours, selon le site Team Hoyt.

Les décennies de compétition dynamique du duo ont inspiré des légions de fans, dont beaucoup ne se sont jamais imaginés comme des athlètes.

«Cela me donne une grande sensation à l’intérieur de voir d’autres familles courir avec un membre de leur famille handicapé, ou pour des personnes non handicapées de pousser les personnes handicapées dans les courses», a déclaré Hoyt.

«Nous courons pour les gens qui pensent qu’ils ne peuvent pas courir.»