L’icône de l’horreur Kane Hodder jouera à Leatherface dans le jeu du massacre à la tronçonneuse du Texas

Le massacre à la tronçonneuse du Texas a eu diverses suites, préquelles et redémarrages, et maintenant, en plus d’une nouvelle itération de l’horreur emblématique des années 70 à venir sur Netflix, nous obtenons également un tout nouveau jeu vidéo multijoueur basé sur la franchise. Annoncé lors des Game Awards, le jeu asymétrique de Gun Interactive basé sur le film original sera bientôt disponible sur PC et consoles et permettra aux joueurs d’incarner divers personnages, dont The Cook, The Hitchhiker et bien sûr la tronçonneuse originale brandissant Leatherface. En prime pour les fans d’horreur, le personnage de Leatherface sera créé par l’une des plus grandes icônes du genre, Jason Voorhees lui-même, Kane Hodder.

Dans une conversation exclusive avec Fangoria, Hodder a expliqué comment il enregistrerait la capture de mouvement pour donner vie à Leatherface de la même manière qu’il l’a fait avec Jason sur Vendredi 13 : le jeu. En plus de jouer des Vorhees dans de nombreux vendredi 13 films, l’acteur a déjà joué Leatherface quand il a fourni des cascades pour Le massacre à la tronçonneuse du Texas III dans les années 1990 et bien que RA Mihailoff ait été crédité du rôle, Hodder était en fait responsable de nombreuses scènes qui ont fait partie du montage final du film.

L’original Massacre à la tronçonneuse est sorti en 1974, et bien qu’il soit devenu notoire pour sa quantité attendue de gore qui ne se matérialise jamais vraiment. Bien que le film contienne des scènes sanglantes, il s’agissait davantage de la terreur induite par le son et les visuels discordants de Tobe Hooper dans un film d’horreur qui a fait sortir le slasher de l’obscurité et à la lumière du jour d’où l’on pouvait voir le tueur venir loin. La configuration du film a apporté quelque chose de différent aux cinémas de ce qui avait été vu dans d’autres slashers de l’époque, et bien que docile en termes d’action de tronçonneuse réelle par rapport aux offres trop sanglantes qui ont suivi, c’est une leçon classique pour faire beaucoup de pas beaucoup.





Basé sur des faits réels, le film et donc le jeu sont basés sur l’histoire d’Ed Gein, le tueur en série qui a également inspiré les personnages de cinéma Norman Bates dans psychopathe et Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Gein est devenu célèbre pour son goût pour la chair humaine et pour la fabrication d’objets à partir des restes de parties du corps de ses victimes, notamment des meubles et des vêtements. Alors que le film prend ce détail de la vie réelle et le développe ensuite en quelque chose de très développé, l’histoire de Gein et du film sont très différentes au-delà de ces faits.

La remorque pour Le massacre à la tronçonneuse du Texas Le jeu apporte une grande partie de l’atmosphère du film à un format jouable et reprend les thèmes du film centrés sur l’isolement, l’exploration et l’impuissance. Tout comme le film de Hooper, le jeu semble permettre aux joueurs d’explorer l’environnement du jeu et de faire en sorte que de mauvaises choses se produisent sans avertissement ni raison, conduisant à un sentiment unique d’imprévisibilité qui pourrait faire du jeu vidéo un énorme succès lors de sa sortie. . Découvrez la bande-annonce ci-dessous.









