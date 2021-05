L’icône de la télévision australienne Bert Newton a une jambe amputée après une infection des orteils

SAKURA ITALIA Srl Sakura Veniloto Gel Jambes 125 ml

Sakura Veniloto gel Veniloto gel jambes contient un complexe d'ingredients vegetaux actifs qui favorisent l'absorption des liquides, ils agissent sur l'amelioration de la fragilite capillaire, stimulent la microcirculation peripherique. Merci a la presence de Centella, Arnica et escine apres les premieres applications, il connaitra une intense sensation de fraicheur et de bien-etre immediat. INDICATIONS Elle favorise la microcirculation proteger les capillaires et reduire le potentiel en ammazioni. Il donne un soulagement immediat et reconfort aux jambes fatiguees et douloureuses, gonflement des pieds et des chevilles. Adjuvante dans le traitement local de la cellulite. EMBALLAGE Tube de 125 ml Teste dermatologiquement sans colorants, l' alcool, les parabens