Licences Windows 10 et 11 : types, éditions, prix et où acheter

L’obtention d’une clé de système d’exploitation Microsoft est très simple, nous vous dirons laquelle vous convient le mieux.

Dans ce guide, nous vous apprendrons comment obtenir une licence windows 10 et 11, vous connaîtrez le prix de chaque version, le type de versions que vous pouvez trouver sur le marché et vous saurez de première main quelle version ou type de licence vous convient. D’autre part, vous saurez où acheter une licence windows et les dangers liés à son obtention à l’un ou l’autre endroit du réseau.

Windows est installé sur environ 90% des ordinateurs de la planète entière. Il n’est donc pas surprenant de penser que 9 utilisateurs sur 10 qui arrivent ici possèdent déjà une version du système Microsoft ou veulent mise à niveau vers une version supérieure. C’est pourquoi nous voulons que vous sachiez tout sur les licences Windows avant d’en obtenir une ou de mettre à jour celle que vous possédez déjà aujourd’hui.

Quel type de licences Windows peut-on trouver

au moment de la acheter une licence Windows 10 et 11 Nous devons prendre en compte si nous pouvons les installer sur un ou plusieurs ordinateurs différents, si nous allons utiliser plusieurs appareils simultanément avec cette licence ou si nous avons le budget pour dépenser telle ou telle somme d’argent pour obtenir une licence. En ce sens, nous avons 3 types de licences disponible:

Licences OEM : ils sont généralement les moins chers à obtenir, et sont destinés aux utilisation d’un seul appareil . Ils ne peuvent être installés que sur un seul appareil. Méfiez-vous de ces OEM, car ils auraient pu être obtenus par des méthodes peu orthodoxes.

: ils sont généralement les moins chers à obtenir, et sont destinés aux . Ils ne peuvent être installés que sur un seul appareil. Méfiez-vous de ces OEM, car ils auraient pu être obtenus par des méthodes peu orthodoxes. Licences de vente au détail : Leur prix est similaire à celui des OEM, mais ceux-ci viennent généralement sur un lecteur optique tel qu’un DVD ou sur une clé USB . Ils peuvent être installés sur plusieurs équipes , mais un seul d’entre eux peut être utilisé en même temps, ne pouvant pas utiliser deux ou plusieurs appareils avec la même licence.

: Leur prix est similaire à celui des OEM, mais ceux-ci viennent généralement . Ils peuvent être installés , mais un seul d’entre eux peut être utilisé en même temps, ne pouvant pas utiliser deux ou plusieurs appareils avec la même licence. Licences GVLK: cette fois, nous pouvons utiliser cette licence sur plusieurs ordinateurs simultanément. Ils sont davantage destinés à l’environnement professionnel, dans lequel l’utilisation d’une licence OEM ou Retail n’est pas rentable pour une entreprise qui gère des dizaines d’ordinateurs. Nous pouvons même installer Windows 10 sur un ordinateur Mac.

Quelles éditions de Windows vous pouvez acheter

Selon la portée et l’équipement dans lequel vous allez utiliser Windows, Microsoft a différentes éditions. Tous avec Différences subtiles entre chacun. Il est vrai qu’à un niveau plus professionnel, il est difficile de les distinguer les uns des autres. Par exemple, il est facile de voir les différences entre Windows 11 Home et Windows 11 Pro, puisqu’il s’agit de deux éditions conçues pour des publics totalement différents.

Windows 10/11 Famille : version destinée à un usage domestique, généralement pour les particuliers. plus que répond à la besoins de base de n’importe quel utilisateur. Il prend en charge jusqu’à 128 Go de mémoire RAM dans sa version 64 bits.

: version destinée à un usage domestique, généralement pour les particuliers. plus que répond à la de n’importe quel utilisateur. Il prend en charge jusqu’à 128 Go de mémoire RAM dans sa version 64 bits. Windows 10/11 Pro : Cette version est la même que la version Home, mais avec une augmentation de l’utilisation de la RAM jusqu’à 2 To (dans la version 64 bits). Ceci représente une amélioration substantielle pour l’utilisation de la système de réseau d’entreprise dans les petites et moyennes entreprises.

: Cette version est la même que la version Home, mais avec une augmentation de l’utilisation de la RAM jusqu’à 2 To (dans la version 64 bits). Ceci représente une amélioration substantielle pour l’utilisation de la dans les petites et moyennes entreprises. Windows 10/11 Entreprise : Les fonctionnalités des deux versions précédentes sont incluses dans celle-ci. Il est destiné à un grand déploiement de réseaux et une augmentation du nombre d’hôtes. Il autorise un maximum de 2 To de RAM dans sa version 64 bits.

: Les fonctionnalités des deux versions précédentes sont incluses dans celle-ci. Il est destiné à un et une augmentation du nombre d’hôtes. Il autorise un maximum de 2 To de RAM dans sa version 64 bits. Windows 10 Entreprise LTSB et LTSC : version destinée aux entreprises qui ont besoin d’un plus de stabilité et moins de mises à jour annuellement (seulement tous les 2 ou 3 ans). Il n’inclut ni Cortana, ni Edge ni les applications modernes dans ses entrailles. Ils offrent 10 années complètes de mises à jour de sécurité. Il est généralement plus stable pendant plus longtemps.

: version destinée aux entreprises qui ont besoin d’un annuellement (seulement tous les 2 ou 3 ans). Il n’inclut ni Cortana, ni Edge ni les applications modernes dans ses entrailles. Ils offrent 10 années complètes de mises à jour de sécurité. Il est généralement plus stable pendant plus longtemps. Windows 10/11 Éducation : Cette version est destinée au domaine éducatif, pour institutions éducatives . Il est conçu pour les tâches qui sont habituellement données en classe et qui donnent aux étudiants un accès restreint à certaines fonctions. La RAM maximale prise en charge est de 2 To.

: Cette version est destinée au domaine éducatif, pour . Il est conçu pour les tâches qui sont habituellement données en classe et qui donnent aux étudiants un accès restreint à certaines fonctions. La RAM maximale prise en charge est de 2 To. Windows 10/11 ProÉducation : Il s’agit d’une édition spéciale pour les écoles. Il peut désactiver Cortana , ainsi que des conseils et des suggestions sur le système. 2 To sera la limite de mémoire RAM qu’il prend en charge.

: Il s’agit d’une édition spéciale pour les écoles. Il peut , ainsi que des conseils et des suggestions sur le système. 2 To sera la limite de mémoire RAM qu’il prend en charge. Réalité mixte Windows 11 : Il était auparavant connu sous le nom de Windows Holographic. Il s’agit d’une plate-forme de réalité virtuelle qui incluait Windows 10, mais qui constitue désormais un système complet. Il est destiné à écrans compatibles réalité virtuelle monté sur des verres de ce format. Différentes applications de réalité mixte peuvent être exécutées pour obtenir une expérience holographique immersive.

: Il était auparavant connu sous le nom de Windows Holographic. Il s’agit d’une plate-forme de réalité virtuelle qui incluait Windows 10, mais qui constitue désormais un système complet. Il est destiné à monté sur des verres de ce format. Différentes applications de réalité mixte peuvent être exécutées pour obtenir une expérience holographique immersive. Versions S: Nous pouvons également constater que certains ordinateurs portables sont livrés avec Windows 10 S, un système plus sécurisé qui empêche les utilisateurs de télécharger des logiciels malveillants. Cela a été corrigé en n’autorisant que le propriétaire de Windows 10 S télécharger des applications depuis le Microsoft Store. Cette version plus sécurisée et contrôlée se trouve dans les éditions Home, Pro, Enterprise et Education.

Prix ​​d’une licence Windows 10 et 11

Le prix d’une licence Windows 10 et 11 varie selon l’édition. Alors qu’il est vrai que les prix des différentes versions de Windows ont diminué dans le temps depuis Windows XP, de nombreuses personnes et entreprises préfèrent toujours se procurer différentes versions du système d’exploitation Redmond par des moyens un peu moins chers.

Tarifs des licences Windows dépend de l’endroit où nous les achetons Nous pouvons commencer par les prix officiels du site Web de Microsoft et descendre aux prix proposés par une autre série de magasins en ligne, en fonction, bien sûr, de la version et de l’édition que nous achetons.

Comme pour les versions de Windows 10, on passe dans un fork de la 145 euros pour la version Home, passant par 259 euros pour Windows 10 Pro, jusqu’à 439 euros pour la version Enterprise pour les entreprises. Avec ces prix, nous aurions déjà la mise à jour gratuite vers sa version homonyme dans Windows 11. Cependant, si votre appareil, en raison de spécifications, n’est pas compatible avec la dernière version, vous devrez obtenir une licence originale qui peut atteindre des prix similaires à ceux de la dixième version.

Où acheter une licence Windows 10 et 11

Pour savoir où obtenir une licence Windows 10 ou 11, la première option que nous recommandons est le site Web de Microsoft, et c’est que vous aurez toutes les garanties que la licence est originale, même si vous la payez plus cher que sur d’autres sites Web, et vous aurez le soutien de Microsoft à tout moment. Cependant, il existe de nombreux autres sites internet qui vendent des versions OEM (pour un seul appareil) ou des versions d’origine douteuse et dont les prix sont plus que succulents.

Acheter Windows sur le site Web de Microsoft

Obtenir une licence officielle sur le site Web de Microsoft est la chose la plus simple que vous puissiez faire. Avec cela, vous éviterez tout problème que le fournisseur de service, le magasin où vous l’achetez ou le service de service après-vente ayant. Avec le fabricant/développeur lui-même, vous n’aurez aucun problème d’aucune sorte.

Acheter Windows 10 : pour acheter une licence Windows 10, vous devez vous rendre sur son site Web et choisir si vous voulez Windows 10 Home ou Windows 10 Pro. La prochaine étape consiste à ajouter l’un des deux au panier en choisissant la version que nous voulons, si dans téléchargement direct ou format USB . Si vous avez une entreprise et avez besoin de la version de Windows 10 Professionnel pour Stations de travail, la procédure est similaire.

: pour acheter une licence Windows 10, vous devez vous rendre sur son site Web et choisir si vous voulez Windows 10 Home ou Windows 10 Pro. La prochaine étape consiste à ajouter l’un des deux au panier en choisissant la version que nous voulons, si dans . Si vous avez une entreprise et avez besoin de la version de Windows 10 Professionnel pour Stations de travail, la procédure est similaire. Acheter Windows 11: Actuellement, nous ne pouvons pas obtenir de licence Windows 11 individuellement, nous ne pouvons mettre à jour gratuitement notre appareil avec Windows 10 à la dernière version du système Microsoft, tant qu’il est compatible avec l’outil Microsoft, un outil similaire à celui de Windows 10 qui détermine le score de votre ordinateur. S’il n’est pas pris en charge, nous devons encore attendre que les licences Windows 11 soient vendues individuellement dans les versions OEM, Retail et GVLK. Vérifiez les exigences minimales de Windows 11 avant toute autre chose. Si, en revanche, vous souhaitez également revenir de Windows 11 à Windows 10 Serez-vous capable de le faire.

Acheter Windows moins cher

Il ne s’agit pas non plus d’où vous achetez votre licence Windows, mais plutôt du type de licence et du nombre d’appareils auxquels cette version est destinée. Nous faisons référence aux licences de type OEM, un type de licence qui a été conçu pour être installé sur un seul ordinateur et que le vendeur a réalisé d’une manière ou d’une autre.

Cela rend les licences OEM beaucoup moins cher que d’origine. Cependant, les licences d’origine, en règle générale, ne peuvent être installées que sur une seule machine, qu’elle soit OEM ou Retail. Si vous souhaitez qu’une version s’installe sur plusieurs appareils, il faudra vous diriger vers le Pro et l’Enterprise.

Windows gratuit est-ce possible ?

À ce jour, la seule façon d’obtenir une licence Windows 10 ou 11 gratuite est de mettre à niveau votre ordinateur à partir d’une version précédente, tant que votre ordinateur est compatible. c’est à dire si tu veux Windows 10 gratuit, vous devez avoir Windows 8 ou Windows 8.1 et que votre ordinateur répond aux caractéristiques techniques nécessaires selon Microsoft pour faire fonctionner sa dixième version. Il en va de même pour Windows 11, que vous pouvez télécharger gratuitement si vous avez déjà installé Windows 10 et votre ordinateur est compatible avec la version 11.

S’ils vous disent qu’il existe d’autres méthodes pour obtenir windows gratuitementNous les déconseillons catégoriquement. Nous les avons essayés et ils fonctionnent, mais ils donnent généralement erreurs de mise à jour au fil du temps, vous empêchant parfois de pouvoir faire évoluer la version ou de créer incompatibilités de pilote de vos composants à un instant donné.

Quelle licence Windows acheter en 2022

Actuellement, nous vous déconseillons de mettre à niveau votre ordinateur vers Windows 11. C’est un système qui, bien qu’il soit très bien travaillé et qu’il ait amélioré certains aspects, il faut attendre encore quelques mois pour qu’il soit beaucoup plus établi. Toujours ordinateurs windows 10 à vendre, le moment viendra d’essayer Windows 11 alors que la grande majorité des ordinateurs portables et de bureau ont déjà cette version de base préinstallée.

Quoi qu’il en soit, si vous avez Windows 10 sur un système qui prend en charge la dernière version, vous pouvez essayez quelques jours/semaines avec Windows 11, et si vous n’êtes pas convaincu de revenir à la version précédente jusqu’à nouvel ordre. Aussi simple que de télécharger l’image ISO de Windows 10 et de l’avoir prête à y revenir à partir de zéro. Faire une sauvegarde précédente à la mise à niveau vers Windows 11 pour tout restaurer dans son état actuel au cas où.

Comment savoir quelle version de Windows j’ai installé

Pour savoir quelle version avons-nous installé Actuellement, nous n’avons qu’à aller dans les options du système. Pour cela, faites un clic droit sur le bouton démarrer, puis allez dans Système et là vous verrez en dessous la version dont vous disposez aujourd’hui, ainsi que la date d’installation et la dernière version de la mise à jour implémentée.

Une autre façon de le voir est d’appuyer sur la touche Windows + R simultanément et tapez dans le champ de recherche ‘gagnant’ (sans guillemets). Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra avec la version actuelle installée.

Une fois que vous savez quelle version de Windows vous avez sur votre ordinateur, il ne vous reste plus qu’à revoir les éditions et les types de licences que vous pouvez obtenir et optez pour l’une d’entre elles. Il est facile de mettre à jour votre Windows et il est plus facile d’avoir une licence officielle.

