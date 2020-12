Libra, la crypto-monnaie soutenue par Facebook, change son nom en «  Diem  » avant le début de son stablecoin

Balance il a été postulé dans sa présentation comme le système de paiement numérique et blockchain qui allait tout changer. Soutenu par des dizaines de majors technologiques et avec Facebook comme agent principal, il a remporté toutes les victoires. Il n’en a pas été ainsi, plus d’un an plus tard et toujours sans lancer son produit, il a changé de stratégie et même de nom.





Dans le but d’obtenir une plus grande indépendance organisationnelle (comme ils l’indiquent eux-mêmes), ils ont décidé de changer complètement le nom de la marque.

Au revoir Balance, bonjour Diem. Ils n’ont pas partagé la raison pour laquelle ce nouveau modèle a été choisi. Etymologiquement, diem vient du latin et sa signification n’est autre que «jour». Le choix d’un nom pour la marque ne doit pas non plus avoir de sens.

Ce qui va obtenir ce nouveau est mieux dissocier Diem de Facebook. Il a été annoncé presque entièrement par Facebook et les problèmes avec les régulateurs aux États-Unis et en Europe se sont également produits sous l’égide de Facebook et sous le nom de Libra. Un nouveau nom maintenant qu’ils ont une nouvelle stratégie est presque une nouvelle naissance pour le système de paiement. Une nouvelle opportunité.

Tout est prêt pour le lancement de ~~ Libra ~~ Diem stablecoin

Quoi qu’il en soit, le changement de nom n’est qu’un aspect symbolique. Les vrais changements résident dans la restructuration et l’organisation de l’association. Ont annoncé jusqu’à un total de sept nouveaux cadres supérieurs dans l’entreprise. Cela « fait partie de l’effort pour obtenir l’approbation réglementaire et avancer vers le lancement », expliquent-ils.

Comme nous l’avons vu il y a quelques jours, l’association se prépare à lancer sa première monnaie stable. Une monnaie virtuelle qui maintient sa valeur stable et toujours liée et équitable à une monnaie d’État. Dans ce cas, il devrait être équivalent au dollar américain. Tout indique qu’il arrivera en janvier de ce prochain 2021.

UNE monnaie stable lié au dollar américain cela signifiera que, espérons-le, Diem obtiendra l’approbation des régulateurs américains pour opérer dans le pays. L’idée qu’ils ont depuis un moment est de créer pièces stables pour différentes devises mondiales majeures telles que l’euro ou la livre sterling britannique.

Comme curiosité, La Balance n’est pas la seule à avoir changé de nom, tout comme Calibra à Novi. Novi, anciennement connu sous le nom de Calibra, est le portefeuille virtuel de Facebook qui fonctionnera en utilisant la monnaie virtuelle de Libra, maintenant connue sous le nom de Diem. Oui, c’est un peu déroutant.

