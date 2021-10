Libra Currency de Facebook abandonnée par Visa, Mastercard, eBay et Stripe

Mastercard et Visa ont annoncé leur départ du projet Libra de Facebook. C’est un revers majeur pour le plan de la société de médias sociaux qui envisage de lancer une monnaie numérique.

Avec ces deux géants des sociétés de paiement, de nombreuses autres sociétés ont également annoncé qu’elles quitteraient le projet Libra. Stripe se retire également du projet avec la société de commerce électronique eBay.

PayPal a annoncé la semaine dernière qu’il quitterait le projet Libra et ne serait pas impliqué dans le projet.

Depuis que Facebook a annoncé qu’ils allaient lancer leur propre système monétaire, ce qui permettrait aux utilisateurs d’effectuer plus facilement des paiements à travers la frontière, ils ont fait l’objet de nombreuses critiques. Le projet Libra est basé en Suisse et il était censé être à distance de Facebook afin qu’il ne possède pas Libra.

Les régulateurs financiers ont fait part de leurs préoccupations concernant les problèmes de confidentialité, y compris le réseau social, quant à la manière dont ils géreraient la devise. Cela pourrait également donner aux gens un autre moyen de blanchir de l’argent, tout comme Bitcoin et Ether. Le président américain, Donald Trump, a également déclaré dans un tweet, si le projet de Facebook va de l’avant, alors ils doivent suivre les règles de cuisson des États-Unis.

La signature de la Balance va aider dans une semaine et tous ces cinq départs se sont produits juste avant l’accord.

L’impact des projets Facebook laissant Mastercard et Visa ne peut pas être exprimé car ce sont les plus grands acteurs du marché qui fournissent des voitures de débit et de crédit à l’Europe et aux États-Unis, ce qui les rend importants pour le développement de la monnaie. D’autant que l’accord initial de Facebook et Libra leur a donné une légitimité.

