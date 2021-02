Libérez-vous de la peur avec l’utilisation de Mimulus floral

Le mimulus est l’une des élixirs floraux les plus largement utilisés pour traiter les peurs définies et les choses connues, par exemple: l’obscurité, la maladie, la mort, la perte de travail, le vieillissement, le vol et le vol, la souffrance d’accidents, la douleur, les insectes, les animaux, l’appauvrissement, voyager en avion, sur l’eau, entrer dans les ascenseurs, conduire, entre autres. Mimulus est également indiqué pour la timidité et la peur de parler en public.

C’était le premier floral découvert par le médecin anglais Edward Bach. Comme le système de fleurs de Bach a été le premier à apparaître dans le monde, on peut dire que Mimulus a été la première essence florale à être découverte. Son nom scientifique est Mimulus Guttatus et appartient à la famille des scrofulariáceas. En forme de clochettes, les fleurs jaunes reposent sur des tiges creuses de 50 cm de hauteur. Ils fleurissent pendant l’été européen.

La plante pousse sur les berges des cours d’eau, s’installant timidement sur les rochers et le sol. Peu à peu, alors, il jette ses racines plus profondément dans le gravier, y vivant plus que dans l’eau qui fouille les fleurs et les feuilles, traînant les graines le long du cours d’eau. Au fur et à mesure qu’ils s’installent plus loin sur les pierres sur les rives, ils deviendront de nouveaux spécimens de Mimulus. On peut dire que le mimulus est une plante «courageuse», car elle livre ses graines au cours d’eau. Il considère le courant et la rigidité du sol non comme des dangers et des obstacles, mais comme une ressource pour vivre et se développer.

Le mimulus apportera du courage pour faire face aux peurs définies et aux causes connues, permettant à la personne d’agir sans crainte en profitant des opportunités qui se présentent. Elle permet également de surmonter les barrières de la timidité rendant la personne moins renfermée, étant très utile pour les présentations en public, permettant de remplacer la peur par la confiance.

Les remèdes n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge, y compris les bébés, étant possible de les utiliser en conjonction avec tout autre traitement nécessaire. On les trouve dans les bonnes homéopathies et les pharmacies de manutention à travers le pays. Ils sont généralement utilisés en prenant 4 gouttes, 4 fois par jour.