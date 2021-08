Liam Payne interprétera la chanson Gone Wrong de Ron

La bande sonore C’est une pièce fondamentale du cinéma. Il génère des climats différents, transmet les émotions des personnages et laisse plus d’une fois les spectateurs fredonner la chanson principale. C’est pourquoi Disney Il n’a pas hésité à réfléchir à la musique de son prochain film d’animation, Ron a mal tourné, il s’est tourné vers un artiste expérimenté dans les tubes : Liam Payne.







De cette façon, le 27 août la chanteuse britannique présentera le single Ensoleillement via Capital Records. Mais avant le lancement officiel, il partagera demain sur son compte personnel de TIC Tac un aperçu de ce que sera la chanson. « Je suis un grand fan de disney, donc travailler sur ce projet est un rêve devenu réalitédit Payne. Et j’ajoute : « J’ai hâte que tout le monde entende Sunshine et voit Ron’s Gone Wrong. Cela a été une expérience très amusante!”.

Liam Payne interprétera également un personnage du film (Disney).



Le parcours de Liam dans l’industrie musicale montre qu’il est une figure idéale pour ce type d’emplois. Avec One Direction, le groupe dont il faisait partie a battu tous les records et depuis sa sortie en soliste, il a déjà vendu plus de 23 millions de célibataires. Et bien que ce projet excite ses fans du monde entier, la vérité est que pour la première du film, il reste encore un peu à faire. De la main de Ateliers du 20e siècle Oui Serrurier Animation, le film sortira en salles le 21 octobre.

De quoi parle Ron’s Gone Wrong ?

Traduit pour l’Amérique latine comme Ron da Erreur, ce long métrage raconte l’histoire d’un lycéen timide nommé Barney qui a créé Ron, un appareil numérique qui marche et qui parle et qui est devenu son meilleur ami. Mais les dysfonctionnements de cette robot, emmenez-les dans un voyage où ils découvrent ce qu’est vraiment l’amitié. Le film est réalisé par un vétéran de Pixar de Jean-Philippe Vigne, qui a travaillé sur Voitures 3 Oui Un grand dinosaure, et pour Sarah Smith. En outre, Octavio E. Rodriguez, également membre du Noix de coco Oui Indestructibles 2, est co-directeur.

Liam partagera un aperçu de Sunshine sur TikTok (Disney) demain.



Bien que Liam Payne aura également un rôle de doubleur, la distribution de la voix anglaise est prometteuse et regorge de stars telles que Zach Galifianakis (Un voyage dans le temps), Olivia Colman (La Couronne), Ed barre (Le bureau) Oui Jack Dylan Grazer (Shazam), parmi de nombreuses autres célébrités.