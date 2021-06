« Je suis plus déçu de moi-même que de continuer à blesser les gens. »

Liam Payne a parlé de sa rupture avec sa fiancée Maya Henry dans une nouvelle interview franche sur sa vie et sa carrière.

Liam Payne et le mannequin Maya Henry se sont rencontrés pour la première fois lors d’un concert One Direction en 2015. Les deux stars se sont également croisées lors d’un événement Dolce & Gabbana en 2018, mais ce n’est qu’en septembre 2019 qu’elles ont confirmé qu’elles sortaient ensemble. Depuis lors, Liam (27) et Maya (21 ans) ont partagé des aperçus de leur relation sur les réseaux sociaux et le couple s’est même fiancé en août 2020.

Cependant, maintenant, Liam a confirmé que lui et Maya se sont séparés et il a expliqué pourquoi sur le podcast The Diary of a CEO.

Pourquoi Liam Payne et Maya Henry se sont-ils séparés ?

Liam Payne explique pourquoi il s’est séparé de sa fiancée Maya Henry. Photo : Jeff Spicer/Getty Images pour ABA, Samir Hussein/Samir Hussein/Getty Images pour The Business of Fashion

S’adressant à Steven Bartlett pour savoir s’il est célibataire ou non, Liam a déclaré « Je le suis vraiment » et a révélé que sa relation avec Maya s’était terminée par un verrouillage. Il a ensuite ajouté: « Je me sens plus que tout à ce stade, je suis plus déçu de moi-même que je continue de blesser les gens. Cela m’agace. Je n’ai tout simplement pas été très bon dans les relations. »

Liam a poursuivi: « Et je sais quel est mon schéma de relations avec les relations, je me sens à ce stade. Je ne suis tout simplement pas très bon avec eux, alors j’ai juste besoin de travailler sur moi-même avant de me mettre à quelqu’un d’autre. C’est là que J’y suis arrivé dans ma dernière relation. Je ne donnais plus une très bonne version de moi, que je n’appréciais pas et que je n’aimais pas être.

Il a également déclaré: « Je peux honnêtement dire que je me sens mieux. Je ne me sentais pas bien de faire ce que j’ai fait, mais cela devait arriver. Juste une façon ringard de dire que c’était le meilleur pour nous deux. »

Il y a très peu de gens qui ont vécu ce qu’il a vécu au cours de la dernière décennie. Liam Payne parle de ses moments les plus sombres, de ses relations ratées et de sa carrière d’entrepreneur. Il est inspirant, complexe et profondément honnête🙏🏽 Vous allez adorer ça 👉🏽 https://t.co/xK8GUZ7XMB pic.twitter.com/5OINre7eXN – Steven Bartlett (@SteveBartlettSC) 7 juin 2021

Liam a terminé en disant: « Je sais que j’étais le problème. J’ai besoin de me débrouiller et je me sens déjà bien. » Quant à Maya, il a dit : « J’espère qu’elle est heureuse. »

