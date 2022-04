Liam Payne explique enfin son interview virale à plusieurs accents

Cependant, le deuxième moment le plus viral pourrait aller à Liam Payne, qui a été interrogé sur l’incident par un journaliste le jour même.

Le chanteur de One Direction a répondu avec ce que l’on ne peut décrire que comme un « multi-accent », et les téléspectateurs ont été complètement déconcertés.

Liam a maintenant révélé pourquoi il était capable d’utiliser un mélange apparent « d’accents gallois, irlandais, américains et scandinaves » en une seule fois.

S’adressant à ses followers sur Instagram en direct, le joueur de 28 ans a déclaré : « Je suis doué pour les accents, je suis fier d’eux ! » a-t-il dit à ses fans. «Je souhaite juste parfois pouvoir faire le mien.

« C’était assez drôle. j’avais demandé au Bonjour Bretagne présentateur, « S’il vous plaît, ne me demandez pas trop parce que j’ai beaucoup bu et je suis sous-instruit sur les Oscars ». La toute première question que l’homme m’a posée était : ‘Que pensez-vous de Will Smith ?’.

« Maintenant, pouvez-vous imaginer être mis sur la sellette à ce moment-là et savoir: » Je ne peux rien dire de mal parce que je vais contrarier quelqu’un « ? » a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu’il « avait juste fait de son mieux ».

« En fait, j’ai relu ce que j’ai dit et je maintiens ce que j’ai dit », a déclaré Liam. « Je suis juste désolé qu’il soit sorti avec autant d’accents! »

« Je crois que tout ce qu’il sentait qu’il faisait, il avait le droit de le faire. » « J’ai dû quitter ma chaise, je vais être honnête avec vous, ça m’a profondément touché. »@LiamPayne réagit au moment dramatique où Will Smith a frappé le comédien Chris Rock sur scène aux Oscars pour avoir fait une blague sur sa femme. pic.twitter.com/OGT4bA8jDi – Bonjour la Grande-Bretagne (@GMB) 28 mars 2022

Liam a admis : « Pour vous dire la vérité, je logeais dans une maison avec deux Allemands, trois texans, une personne de Liverpool et moi. Cela ressemblait à l’une de ces blagues que les gens disent à propos d’un Irlandais et d’un Anglais entrant dans un pub – et c’est ce qui est ressorti.

« Alors, tu sais… qu’est-ce que je peux dire ? Mais c’était drôle, n’est-ce pas ?

« Oh, ne buvez pas autant de verres et adressez-vous au pays », a-t-il conclu.

Eh bien, si nous revenons aux Oscars 2022, le comédien Chris Rock a subi une claque au visage de Smith après avoir fait une blague sur les cheveux de Jada de sa femme, qui sont le résultat d’une alopécie.

Rock a plaisanté: « Jada, je t’aime. GI Jane 2J’ai hâte de vous voir. »

Au début, Smith a semblé en rire tandis que Pinkett Smith a roulé des yeux, mais ensuite il est monté sur scène et a giflé le comédien.

Alors que Smith quittait la scène après avoir frappé Rock, le comédien apparemment abasourdi a dit: « Oh wow … wow. Will Smith vient de me frapper. »

Will a répondu avec colère au commentaire en criant: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! »