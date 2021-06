Liam Payne dit qu’être dans One Direction l’a presque tué

Liam Payne dit qu’il serait mort d’abus d’alcool si One Direction n’avait pas fait une pause.

Liam Payne a parlé franchement de la façon dont son expérience dans One Direction l’a presque tué dans le podcast The Diary of a CEO.

Au cours de l’interview approfondie, Liam a expliqué qu’il était soulagé lorsque One Direction a fait une pause en 2016, car il ne pense pas qu’il serait encore en vie s’ils avaient continué à tourner. Liam a déclaré: « Le jour où le groupe s’est terminé, j’étais comme » Merci Seigneur pour ça « et je sais que beaucoup de gens vont être en colère contre moi pour avoir dit ça, mais je devais arrêter ou ça me tuerait. »

Liam a ensuite expliqué comment le manque de liberté dans One Direction l’avait amené à abuser de l’alcool et des pilules sur la route.

Liam Payne dit qu’il serait mort si One Direction n’avait pas fait une pause. Photo : Sebastian Reuter/Getty Images, Kevin Winter/Getty Images

Liam a déclaré: « Nous étions toujours enfermés dans une pièce la nuit, puis ce serait une voiture, une chambre d’hôtel, une scène, chanter, verrouillé. Le problème était que le meilleur moyen de nous sécuriser était de nous enfermer dans nos chambres, et ce qui est dans la chambre ? Un mini-bar. » Il a ensuite poursuivi: « J’ai donc organisé une fête pour un qui a semblé durer des années. C’était sauvage, mais la seule façon de faire sortir la frustration. »

Quant à son propre bonheur, Liam a révélé : « Je ne sais pas ce qui me rend heureux à ce stade. Je ne le sais vraiment pas. J’ai fait mes propres choix dans la vie, être alcoolique, faire quoi que ce soit d’autre. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu « des moments d’idées suicidaires », Liam a avoué : « Ouais. Il y a certainement des choses dont je n’ai jamais parlé à faire avec ça. C’était vraiment, vraiment grave. »

Il y a très peu de gens qui ont vécu ce qu’il a vécu au cours de la dernière décennie. Liam Payne parle de ses moments les plus sombres, de ses relations ratées et de sa carrière d’entrepreneur. Il est inspirant, complexe et profondément honnête🙏🏽 Vous allez adorer ça 👉🏽 https://t.co/xK8GUZ7XMB pic.twitter.com/5OINre7eXN – Steven Bartlett (@SteveBartlettSC) 7 juin 2021

Au cours de l’interview, Liam a également parlé de sa rupture avec son ex-fiancée Maya Henry et a révélé qu’il travaillait actuellement sur lui-même. Il a déclaré: « Je sais que j’étais le problème. J’ai besoin de me débrouiller et je me sens déjà bien. »

