Liam Payne s’est rendu à TikTok pour envoyer son amour à Jesy Nelson et Little Mix après le départ de Jesy.

Liam Payne a comparé Jesy Nelson laissant Little Mix à Zayn quittant One Direction dans un récent live de TikTok avec ses fans.

Lundi 14 décembre, Little Mix a annoncé que Jesy Nelson avait quitté le groupe de filles. Dans une déclaration, les membres restants Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards ont écrit: « Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix. C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous sommes pleinement d’accord de Jesy. Nous l’aimons beaucoup. «

Jesy a ensuite publié sa propre déclaration. Elle a expliqué: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a eu un impact négatif sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes vraiment difficile. » Jesy a également remercié les fans de Little Mix, ainsi que Jade, Leigh-Anne et Perrie pour avoir créé « certains des souvenirs les plus incroyables » avec elle.

Maintenant, Liam Payne s’est rendu à TikTok pour envoyer son amour à Jesy et Little Mix et parler de Zayn quittant One Direction.



Liam Payne dit que Zayn a quitté One Direction pour les mêmes raisons que Jesy a quitté Little Mix. Image: @liampayne via TikTok, Alberto E. Rodriguez / pour Disney

Dans une vidéo en direct de TikTok hier (15 décembre), Liam a plaisanté: « Quelqu’un Zayn-ed est sorti. » Il s’est ensuite corrigé et a dit: « Non, soyons sérieux à ce sujet. C’est toujours triste, en ce moment, quand les groupes se lancent dans ce genre de choses. » Liam l’a ensuite comparé à Zayn et 1D: « Ayant été là-bas moi-même, j’ai l’impression que Zayn était parti pour à peu près les mêmes raisons d’une manière étrange. »

Liam a poursuivi: « Je souhaite à Jesy tout le meilleur. Je souhaite aux filles le meilleur pour continuer à trois. C’est une période difficile et je ressens pour elles parce que tout le monde regarde dans ce petit bocal à poissons et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. ou comment ça se sent pour certaines personnes. Envoi de beaucoup d’amour à Little Mix. «

Quand Zayn a quitté One Direction, il a déclaré: « Je voudrais m’excuser auprès des fans si j’ai laissé tomber quelqu’un, mais je dois faire ce qui me tient à cœur. Je pars parce que je veux être un 22 normal. -un an qui est capable de se détendre et de passer du temps en privé à l’abri des projecteurs. Je sais que j’ai quatre amis pour la vie à Louis, Liam, Harry et Niall. «

De même, dans la déclaration de Jesy, elle a écrit: « Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir pour prendre soin de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur ce qui rend les autres heureux. Elle a ajouté: » J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime , faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie. «

Après cinq années incroyables, Zayn Malik a décidé de quitter One Direction. Niall, Harry, Liam et Louis continueront comme … Publié par One Direction le mercredi 25 mars 2015

Tout au long du séjour de Jesy à Little Mix, elle a été incroyablement honnête à propos de la pêche à la traîne qu’elle a affrontée et de la façon dont cela a affecté sa santé mentale. Son documentaire primé Odd One Out est une visualisation essentielle. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs et nous lui adressons tout notre amour et notre soutien, ainsi que Jade, Leigh-Anne et Perrie.

