Liam Neeson sort son sabre laser original de The Phantom Menace pour Show & Tell

Bien qu’il n’apparaisse que dans le Guerres des étoiles saga une fois sur grand écran en 1999 La menace fantôme, le maître Jedi de Liam Neeson Qui-Gon Jinn est extrêmement populaire parmi les fans, l’acteur révélant maintenant qu’il se penche lui aussi sur l’expérience avec tendresse; brandissant même son vieux sabre laser à l’occasion. Dans une récente interview, Neeson a montré le sabre laser qu’il avait monté sur un morceau de bois et a noté que l’accessoire porte une plaque estampillée avec le titre original pour La menace fantôme; « Le début. »

« Cela a été à Tatooine et en arrière de nombreuses fois. Si je le tourne de cette façon, cela montrera un certain sabre laser que j’ai utilisé dans le film The Phantom Menace. Il devait à l’origine s’appeler ‘The Beginning’ et il dit dessus, juillet-octobre 97. C’était donc mon sabre laser en tant que Qui-Gon Jinn, le maître Jedi, qui ne faisait que brancher ça. Alors c’est celui-là. «

Liam Neeson a même profité de l’occasion pour clarifier une théorie de longue date sur l’arme emblématique, à savoir qu’elle a un bouton, et n’est pas activée en utilisant la télékinésie Force. «Et tout le monde pense, ‘Oh ouais, vous l’allumez avec juste vos pensées, non?’ Je dis: « Non, c’est un bouton rouge. Le voilà. C’est juste un bouton rouge » « , a plaisanté l’acteur.

La nouvelle du retour de Liam Neeson en tant que Qui-Gon Jinn a commencé à se répandre grâce à la prochaine série Disney +, Obi Wan Kenobi. Dans une discussion récente sur le rôle, Neeson n’a pas tardé à affirmer son empressement à retourner dans une galaxie lointaine, très lointaine. « Bien sûr, je serais partant pour ça, ouais, » dit Neeson avec un sourire sur son visage lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait être impliqué dans le Obi-Wan séries.

Neeson a également rapidement souligné qu’il avait fourni la voix du personnage dans le passé mais qu’il n’avait jamais été invité à faire revivre le légendaire Jedi en action réelle. « J’ai fait la voix de Qui-Gon Jinn dans quelques versions animées de celui-ci, » dit-il. « Je ne me souviens plus de leurs noms. Sam Jackson et moi-même avons fait nos chevaliers Jedi pour ceux-là. Je pense que j’ai fait deux d’entre eux. Mais sur le film, je n’ai pas été approché, non. Je n’ai pas vraiment suivi pour être honnête. Je ne sais pas s’ils sont terminés. J’ai entendu dire qu’ils avaient fait un film sur Harrison [Ford]le personnage de Han Solo, et qu’il y avait un peu de problème avec ça. «

Si sa réponse claire et concise au retour du rôle de Qui-Gon Jinn n’était pas suffisante, alors s’accrocher à son sabre laser avec une telle fierté est une indication claire que Obi Wan Kenobi est l’occasion idéale de ramener Neeson dans la franchise.

Obi Wan Kenobi ramène Ewan McGregor comme personnage principal et sera dirigé par The Mandalorian Deborah Chow. Actuellement Disney + et n’a pas encore révélé de date de première, mais le tournage devrait commencer en mars 2021. Hayden Christensen reprendra également le rôle d’Anakin Skywalker / Darth Vader avec l’intrigue reprenant 10 ans après que l’ancien chevalier Jedi soit séduit par le côté obscur de la force. Si quoi que ce soit, Qui-Gon Jinn doit être ramené en tant que fantôme de la Force afin qu’il puisse voir le résultat de la libération de ce petit enfant de l’esclavage à vie il y a toutes ces années. C’est sur toi, Jinn.

Neeson a montré son précieux sabre laser lors de son apparition dans The Late Late Show avec James Corden.

Sujets: Star Wars