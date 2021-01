Liam Neeson revient sur son rôle d’Excalibur 40 ans plus tard

Le film fantastique épique Excalibur a contribué à lancer la carrière de Liam Neeson lors de sa sortie en salles il y a quatre décennies, et Neeson revient sur son film d’évasion 40 ans plus tard. Écrit et réalisé par John Boorman, le film raconte la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Neeson joue Sir Gawain, l’un des chevaliers qui se bat contre Sir Lancelot (Nicholas Clay) dans l’une des scènes les plus mémorables.

Liam Neeson a certainement parcouru un long chemin depuis son apparition dans Excalibur, mais pour l’acteur accompli, il n’a toujours pas l’impression que cela fait déjà 40 ans. En réfléchissant à l’imminent anniversaire des 40 ans du film, Neeson se souvint avec tendresse de son Excalibur expérience dans une nouvelle interview avec ComingSoon.net.

« On dirait qu’il y a trois ans, dans un sens. C’était en 1980, je pense, nous l’avons fait. Le film est sorti en 1981, mais nous avons tourné en 1980. [It] m’a donné un début. Je suis tombé follement amoureux du cinéma en faisant ce film. J’ai appris à monter à cheval. [The movie] a également lancé mon copain Gabriel Byrne. Quelques personnes sont mortes – Nicol Williamson, que Dieu le repose. Nigel Terry, qui a joué le roi Arthur. Mais c’est un film riche. «

S’adressant au directeur de travail John Boorman, Neeson ajoute:

« J’aimais John Boorman. Il est devenu un mentor pour nous, parce que nous n’avions pas beaucoup d’expérience, certainement pas à la caméra. J’avais fait beaucoup de travail de théâtre, mais pas de travail à la caméra, et John était un mentor merveilleux. Il enseigne des choses. Il nous amenait derrière la caméra et disait: « Regardez. Voici ce que je vois … » C’était une expérience merveilleuse. C’était vraiment le cas. «

Neeson n’avait pas beaucoup d’expérience du tout devant une caméra, mais avec une production entièrement tournée en Irlande, Excalibur était là pour offrir à l’acteur irlandais une chance très tôt dans sa carrière. Grâce en partie à son rôle de Gawain, Neeson allait devenir l’un des acteurs les plus rentables de tous les temps. Il s’est depuis imposé dans des rôles plus reconnaissables comme Qui Gon Jinn dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme, Oskar Schindler dans la liste de Schindler, et Ra’s al Ghul dans Batman commence.

En tant que star de cinéma d’action, Neeson est peut-être mieux connu pour avoir joué dans Pris comme Bryan Mills, un agent à la retraite de la CIA qui utilise un ensemble particulier de compétences pour sauver sa fille kidnappée. Neeson reprendrait le rôle dans deux suites. Il est également apparu dans une variété d’autres films d’action, mais l’acteur a récemment tease que son temps à faire ce genre de films touchait à sa fin.

« Il y en a quelques autres que je vais faire cette année – avec un peu de chance, COVID nous le permet – il y en a quelques-uns dans le pipeline et, alors je pense que ce sera probablement tout. Eh bien, à moins que je ne sois sur un cadre Zimmer ou quelque chose », a déclaré Neeson à propos de son film d’action.

Il vieillit peut-être, mais le Excalibur et Pris star n’est pas encore tout à fait terminé. Il peut maintenant être vu dans le nouveau film Le tireur d’élite comme éleveur et ancien marin aidant un jeune garçon à s’échapper d’un cartel de la drogue mexicain. Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba et Teresa Ruiz sont également à l’affiche. Cette nouvelle nous vient de ComingSoon.net.