Liam Neeson réfléchit sur son film d’action Body Count avec Taken Anecdote

Liam Neeson n’a pas toujours été considéré comme un chef de file de premier choix pour les films d’action, mais au cours des deux dernières décennies, il s’est taillé un nombre assez impressionnant de corps en prenant de mauvais achats dans des films tels que Pris, Non-Stop et Blacklight. Alors que certaines de ses premières apparitions au cinéma incluaient des rôles dans des films comme La piscine morteNeeson a eu une carrière cinématographique et télévisuelle extrêmement diversifiée, prenant en compte des drames tels que Rob Roy et La liste de Schindler, comédies L’amour en fait et Un million de façons de mourir en Occidentet des épopées de science-fiction et de fantasy telles que Star Wars : La Menace Fantôme, Les Chroniques de Narnia et Le choc des Titans.

Il a récemment réfléchi à ses manières de déclencher en partageant une anecdote sur Pris avec Screen Rant après qu’on lui ait demandé s’il avait une idée du nombre de personnes qu’il avait tuées à l’écran. Bien que Pris était son premier grand rôle d’action principal, il a certainement donné le ton à ce qui allait arriver dans ses futurs films.

« J’avais un chauffeur quand je tournais Taken, le premier film Taken il y a 15 ans, je pense, et nous tournions à Los Angeles la première semaine, et à la fin de la première semaine, mon chauffeur m’a déposé à l’hôtel, il a dit: « M. Neeson, puis-je vous poser une question? » J’ai dit: « Oui, bien sûr. » Il dit : « J’ai commencé à lire le script de Taken, je suis arrivé à la page 40, je pense qu’il a dit. Il dit que vous avez pris la vie de 26 personnes. » [laughs] Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je me suis senti assez gêné. Ils ont dit d’une manière telle que : « Êtes-vous sûr d’avoir lu ce script ? Parce que vous faites des choses désagréables aux gens. »

En février, Liam Neeson a parlé de son héritage de « héros d’action » sur Aujourd’hui après avoir fait des commentaires selon lesquels il n’avait probablement plus que quelques rôles d’action à faire avant de retomber dans des rôles plus légers. Clarifiant cela, il a expliqué que tout se résumait au public qui voulait voir un homme de 70 ans éliminer des dizaines de méchants.

«J’ai 70 ans cette année, donc je m’en tire toujours. Je pense que les films d’action vont toucher à leur fin – ils doivent le faire. Le public n’est pas stupide, vous savez. Ils vont dire ‘Oh, j’emmerde ce mec, Liam Neeson’. Il doit avoir 71, 72, 73… « Je vais m’arrêter à un moment donné. »

Cependant, il est clair que Neeson a plus que « quelques » de ces films pour le faire avancer en ce moment, et suit les performances médiocres Lumière noire avec Mémoire à la fin de ce mois, et tourne actuellement les thrillers Châtiment et Marlowe, ce dernier le voyant jouer le rôle du célèbre détective de Raymond Chandler. Suite à cela, qui sait où la carrière de Neeson le mène, mais avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait être sur le point de jouer dans un redémarrage du Pistolet nu série, il y a certainement beaucoup de voies à suivre pour la star alors qu’il devient septuagénaire.









