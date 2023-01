Liam Neeson propose une mise à jour prometteuse du redémarrage du pistolet nu

Nominé aux Oscars devenu star de l’action âgée Liam Neeson a offert une mise à jour prometteuse sur le redémarrage tant attendu de la comédie policière classique, Le pistolet nu. Neeson a été attaché au rôle du détective Frank Drebin, joué dans la trilogie originale par la bien-aimée Leslie Nielsen, depuis aussi loin que 2015, avec le Pris star révélant maintenant que le projet est encore très en développement.





« Oui, nous attendons un scénario. Ouais, nous espérons que cela arrivera cette année, peut-être en été. »

S’adressant à Collider, Neeson a non seulement révélé qu’un scénario était en cours d’élaboration, mais espère qu’ils commenceront à filmer le projet plus tard cette année. Une quatrième sortie en Le pistolet nu La franchise est en préparation depuis encore plus loin dans le temps, vers 2009, en fait. Bien que cela puisse vous faire penser que le redémarrage n’est pas de la plus haute priorité pour les personnes impliquées, Neeson déclare que ce n’est pas du tout le cas, déclarant que lui, Seth MacFarlane et Paramount sont impatients de commencer.

« Ouais, Paramount Studios, je pense. J’ai approché Seth MacFarlane, lui et son équipe travaillent dessus, les scripts. Donc, nous espérons y aller en été, tu sais? »

Commençant d’abord comme la série éphémère escouade policière ! en 1982, Le pistolet nu a ensuite engendré une trilogie de films avec le « détective au cœur d’or et au cerveau de bois » de Leslie Nielson, Frank Drebin en leur centre. The Naked Gun : tiré des fichiers de la brigade de police ! a été libéré en 1988 et trouve Drebin tentant de contrecarrer un plan visant à assassiner la reine d’Angleterre. Beaucoup de slapstick, de gags visuels et de dialogues vifs s’ensuivent.

Réalisé par David Zucker et écrit par Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker et Pat Proft, The Naked Gun : tiré des fichiers de la brigade de police ! a été un succès à la fois critique et commercial, débouchant sur deux suites dans The Naked Gun 2+1⁄2 : L’odeur de la peur en 1991 et Naked Gun 33+1⁄3 : L’ultime insulte en 1994.





Liam Neeson est attaché au redémarrage de The Naked Gun depuis un certain temps

Rumeurs d’arrivée de Liam Neeson Le pistolet nu le redémarrage a commencé à prendre racine en 2021, avec de nouvelles spéculations ajoutant qu’il pourrait jouer le fils de Frank Drebin plutôt que Drebin lui-même. Quelle que soit la tournure des événements, Neeson est ravi de poursuivre l’héritage de Le Pistolet Nu.

« Je sais que Seth et son équipe travaillent sur un projet, je suis très excité, et je pense et j’espère que Seth pourrait le diriger lui-même », a déclaré Neeson à propos du projet en 2021. « Aucune date n’a été fixée, je pense, Je crois que c’est Paramount Pictures qui a approché Seth, et Seth m’a approché. C’était il y a environ un an et demi, peut-être deux ans. Donc soit ça ruinera ma carrière, ce qu’il en reste, soit je trouverai un autre petit l’aventure, tu sais ? »

Bien qu’il soit connu pour ses rôles de héros d’action dramatiques et bourrus, Neeson s’est essayé à la comédie à plusieurs reprises au fil des ans avec des personnalités telles que Un million de façons de mourir dans l’Ouest, Ted 2, Family Guy, The Orville, The Lego Movie, et une apparition récente dans Filles de Derry. Il ne fait aucun doute que la personnalité droite et sérieuse de Neeson fonctionnera parfaitement lorsqu’elle sera ajoutée au monde de Le Pistolet Nu.

Réalisé par Akiva Schaffer, écrit par Dan Gregor et Doug Mand, et avec Seth MacFarlane et Erica Huggins en tant que producteurs, Le pistolet nu reboot n’a pas encore de date de sortie.