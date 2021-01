Liam Neeson pense toujours qu’il se retirera des films d’action, mais il en a encore quelques-uns avant

Liam Neeson est l’une des meilleures stars de cinéma d’action d’aujourd’hui, mais son temps dans le genre touche peut-être à sa fin. Bien sûr, Neeson est très connu pour avoir joué dans le film à succès de 2008 Pris, qui met en vedette l’acteur comme un agent à la retraite de la CIA qui utilise son « ensemble très particulier de compétences » pour sauver sa fille enlevée. Il reprenait ce rôle dans plusieurs suites et est depuis apparu comme le héros dans une variété d’autres thrillers d’action, y compris Sans arrêt, Courir toute la nuit, et Poursuite froide.

Réfléchissant à son travail dans les films d’action au cours des dernières années, Liam Neeson semblait suggérer qu’il pourrait se retirer du genre dès plus tard cette année. C’est certainement une déception pour les fans qui aiment voir Neeson dans ce genre de films, mais la bonne nouvelle est qu’il en a au moins quelques autres en lui. Lorsqu’on lui a demandé si la fin de ses jours de cinéma d’action était en vue, voici ce que Neeson a récemment dit à ET.

« Oh, ouais. Je pense que oui. J’ai 68 ans et demi. 69 ans cette année. Je vais en faire quelques autres cette année – avec un peu de chance, COVID nous le permet – il y en a quelques-uns dans le pipeline et, alors je pense que ce sera probablement ça. Enfin, à moins que je ne sois sur un cadre Zimmer ou quelque chose comme ça.

Neeson devrait également jouer aux côtés de Laurence Fishburne dans La route de glace, un thriller d’action écrit et réalisé par Jonathan Hensleigh (Le punisseur). Parallèlement à cela, l’acteur tourne actuellement un autre rôle de film d’action pour le prochain film Lumière noire, qui a tourné avec Neeson en Australie. Dans son interview, le Pris La star de la trilogie ajoute que même s’il aime battre des méchants dans ces rôles, il commence à se rendre compte que son âge le rattrape.

«J’adore les faire. J’adore battre des gars de la moitié de mon âge. Je viens d’en finir un en Australie et j’ai eu une scène de combat avec un enfant – un adorable et adorable acteur appelé Taylor – et à mi-chemin du combat j’ai regardé up, j’étais essoufflé et ça ne lui a pas coûté un centime, et j’ai dit: «Taylor, quel âge as-tu? Il a dit: «25». J’ai dit: « C’est l’âge de mon fils aîné! » «

Il envisage peut-être de se retirer des films d’action, mais il est bon de voir que Neeson n’est pas encore tout à fait terminé. Vous pouvez maintenant le rattraper dans le nouveau film Le tireur d’élite. Réalisé par Robert Lorenz et écrit par Lorenz, Chris Charles et Danny Kravitz, le film met en vedette Neeson en tant que propriétaire d’un ranch et ancien Marine vivant dans une ville frontalière de l’Arizona qui doit aider un jeune garçon (Jacob Perez) à échapper à un cartel de la drogue mexicain. Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba et Teresa Ruiz sont également à l’affiche. Le 15 janvier, le film est sorti.

Récemment, le thriller de Neeson en 2011 Inconnue est devenu le film le plus regardé sur Netflix, ce qui lui a donné un peu de regain de popularité. Dans le film, Neeson joue un homme qui se réveille après un coma pour découvrir que toute sa vie et son identité ont été volées. Parlant avec ET, Neeson révèle qu’il essaie d’obtenir une adaptation de la série télévisée basée sur les prémisses du film, et ajoute qu’il est « très flatteur » d’entendre que plus de gens ont découvert le film après dix ans.

Dans l’interview ET, Neeson aborde également la possibilité de jouer à Zeus de Le choc des Titans à nouveau dans Wonder Woman 3. L’acteur admet qu’il n’a pas vu le Wonder Woman films, mais quand on lui a dit que Zeus était le père de Diana Prince, Neeson a plaisanté: « J’appellerai mon agent! » Vous pouvez consulter l’interview dans son intégralité sur ET Online.