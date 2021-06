Liam Neeson exprime son enthousiasme pour la série Obi-Wan Kenobi

Lucasfilm se rapproche de plus en plus de la sortie de « Obi-Wan Kenobi », une mini-série exclusive pour Disney + qui a été initialement conçue comme un film dérivé de l’univers « Star Wars » qui serait présenté dans la même lignée de films que » Rogue One. « Et » Solo « , dont la production est devenue le centre de divers forums internet depuis 2013.

Après avoir fait allusion à son possible retour dans la franchise en 2015, l’acteur Ewan McGregor aurait reçu une demande formelle de garder le silence sur son personnage jusqu’à ce que la confirmation officielle ait lieu à D23 Expo en 2019, se préparant enfin à jouer dans une histoire qui se déroule dix ans après la montée de l’Empire Galactique, affrontant à nouveau Hayden Christensen à son retour en tant que Dark Vador.

Dans une récente interview, l’acteur Liam Neeson, dont les fans se souviendront pour son rôle de maître Jedi Qui-Gon Jinn dans le film de 1999 « The Phantom Menace », a exprimé son enthousiasme à l’idée de revoir Obi-Wan en action. . Ceci après que des rumeurs ont émergé ces derniers mois indiquant que l’acteur pourrait avoir une participation à la série, présentant son retour comme un fantôme de la force.

Lors d’une récente interview avec Collider, on a demandé à Neeson s’il avait été surpris par le nombre de personnes demandant son retour dans l’univers de « Star Wars » ou s’il avait reçu des appels de dirigeants de Disney, auxquels l’acteur souligne qu’il se sent quelque peu confus. par le grand nombre de spin-offs, reconnaissant qu’il n’a pas été contacté par l’étude.

«Je me souviens avoir été à Belfast, au cinéma, un jour de congé et être allé la voir, la première fois. Je pense que c’était l’épisode IV, avec Harrison, Mark et Carrie bien sûr, et c’était totalement unique, incroyablement divertissant. Je n’ai jamais pensé que je pourrais en faire partie plus tard, mais ça va toujours fort « , a déclaré Neeson.

Et pendant que je dis ça, il y a toutes ces retombées et je ne suis pas surpris qu’il y en ait une à propos d’Obi-Wan avec Ewan. J’attends de le voir.

Les déclarations de Liam Neeson et son manque de communication avec Lucasfilm et Disney peuvent sembler intimidants pour de nombreux fans de « Star Wars » qui attendent toujours le retour de Qui-Gon. Cependant, la manière dont Disney a réussi à garder secrètes certaines séquences de « The Mandalorian », à commencer par l’apparition de Baby Yoda dans sa première saison, offre une nouvelle lueur d’espoir avant la possibilité d’un caméo.