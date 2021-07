Liam Neeson est excité pour The Naked Gun de Seth MacFarlane

Sur le papier, entendre que Liam Neeson allait potentiellement jouer dans un redémarrage de la série de films Leslie Neilsen, Le pistolet nu, ça sonnait comme quelque chose de tellement bizarre que ça pourrait marcher. Neeson est beaucoup plus connu pour ses grands rôles d’action au cours des deux dernières décennies, avec des Batman commence et le Pris films, faisant de lui l’un des héros d’action les plus rentables des dix dernières années. Alors qu’il s’asseyait pour parler avec CinemaBlend de son offre actuelle de La route de glace, Neeson a été interrogé sur l’évolution de l’idée, et il a pu faire une mise à jour qui semble mériter d’être enthousiasmée.

« Je sais que Seth et son équipe travaillent sur un brouillon, je suis très excité, et je pense et j’espère que Seth pourrait le diriger lui-même. Aucune date n’a été fixée, je pense, je pense que c’est Paramount Pictures qui a approché Seth, et Seth m’a approché. C’était il y a environ un an et demi, peut-être deux ans. Donc ça va soit ruiner ma carrière, ce qu’il en reste, soit je vais trouver une autre petite aventure, tu sais ? »

Il y en aura qui verront le partenariat de Neeson et MacFarlane sur Le pistolet nu redémarrer un peu étrange à accepter comme une possibilité réelle réelle. Cependant, ce qui doit être pris en compte, c’est que le couple a travaillé ensemble à plusieurs reprises dans le passé. Mac Farlane Un million de façons de mourir en Occident a présenté Neeson comme le méchant, alors qu’il s’est également présenté pour de petits camées dans Ted 2 et la série, L’Orville. Pour les fans de ces sorties, ce qui pourrait en résulter sera quelque chose qu’ils seront heureux de voir aller de l’avant.

Il y aurait quelque chose d’un curieux reflet de la vie si Liam Neeson devait assumer le rôle. Nous avons Liam Neeson qui succède à Leslie Nielsen, un virelangue d’une phrase à dire quand on est sobre, mais deux noms qui se ressemblent beaucoup. De plus, Nielsen était bien sûr un acteur dramatique jusqu’à ce qu’il accepte son rôle du Dr Rumack dans Avion! De là, il s’est retrouvé dans le Escouade de police série, qui l’a conduit directement à Le pistolet nu. Avec Neeson certainement dans sa phase dramatique en ce moment, comme on peut le voir dans son tour passionnant et certainement pas un rire d’une minute La route de glace, alors pour lui de puiser dans le ridicule total de Le pistolet nu répéterait certainement ce que Nielsen a fait avant lui.

Ensuite, bien sûr, nous avons Seth Mac Farlane travailler sur le scénario et éventuellement réaliser. Alors que MacFarlane a ses détracteurs, il est probablement l’une des rares personnes qui a le bon sens de l’humour et n’aurait pas peur de livrer Le pistolet nu dans toute sa gloire politiquement incorrecte pour une nouvelle génération. Si cela se poursuit et que nous devrions nous rappeler qu’il n’y a pas encore eu de feu vert donné au projet, alors c’est un redémarrage que je serais très heureux de voir arriver. Cela nous vient de CinemaBlend.

Sujets : Le pistolet nu