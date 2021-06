Liam Neeson dit que sa défunte épouse Natasha Richardson ne voulait pas qu’il joue James Bond

Double-oh… non !

Liam Neeson a apparemment été envisagé pour le rôle de James Bond au début des années 90, mais sa défunte épouse, Natasha Richardson, a rapidement rejeté cette possibilité.

« Je sais qu’ils regardaient divers acteurs, et j’étais apparemment parmi eux », a déclaré Neeson, 69 ans, dans « The Late Late Show with James Corden » jeudi. « Cependant, ma chère épouse décédée m’a dit… ‘Chéri, si on te propose James Bond et que tu vas le jouer, tu ne vas pas m’épouser.' »

Conformément à ses souhaits, la star de « Taken » s’est retirée de la course Bond, et lui et Richardson se sont mariés en 1994. Ils sont restés mariés jusqu’en 2009, lorsque Richardson est décédé à 45 ans d’une blessure à la tête suite à un accident de ski.

Bien qu’il n’ait jamais fini par jouer 007, Neeson dit qu’il taquinait souvent sa femme sur ce qui aurait pu être, s’approchant d’elle après des disputes et fredonnant la chanson thème emblématique de James Bond tout en tenant ses mains en forme de pistolet.

L’acteur a également partagé une autre anecdote douce sur sa femme en 2016, décrivant comment Richardson l’a surpris avec une performance de « Crazy Love » de Van Morrison le jour de leur mariage.

« Derrière mon dos, Natasha prenait des cours de chant pour me le chanter », a-t-il déclaré à John Benjamin Hickey dans l’émission « Radio Andy » SiriusXM d’Andy Cohen. « Après la cérémonie, nous allions tous commencer les festivités de la nuit, elle a attrapé le micro et elle m’a chanté ça. Elle l’avait appris et je me suis dit ‘Wow!' »

Neeson et Richardson se sont rencontrés alors qu’ils partageaient la vedette dans la reprise de 1993 à Broadway de la pièce d’Eugene O’Neill « Anna Christie ».

Neeson a rappelé la chimie sur scène qu’il avait avec sa défunte épouse dans une interview de 2014 «60 minutes» avec Anderson Cooper.

« Elle et moi étions comme Astaire et Rogers », a-t-il déclaré. « Nous avions juste ce genre de danse merveilleux, cette danse libre, sur scène tous les soirs. »