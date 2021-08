Liam Neeson dit que sa défunte épouse l’a dissuadé du rôle de James Bond dans les années 90

la liste de Schindler et Pris acteur Liam Neeson a récemment raconté une douce histoire sur sa défunte épouse et actrice acclamée Natasha Richardson dans un talk-show. Apparemment, Neeson a rejeté l’offre de jouer James Bond dans Oeil doré en raison de l’opposition de son partenaire d’alors, Natasha Richardson. L’acteur irlandais est apparu sur Le Late Late Show avec James Corden, et lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été approché pour jouer James Bond, Neeson a répondu : « Oui, ils ont approché, je crois que c’était quelques appels de Barbara Broccoli, qui est maintenant la principale productrice des films de Bond. j’avais fait la liste de Schindler, c’était il y a 26 ans. Mais on ne me l’a pas proposé. Je sais qu’ils regardaient divers acteurs et j’étais apparemment parmi eux. Cependant, ma chère épouse décédée m’a dit – nous faisions un film ensemble en Caroline du Sud – et elle a dit : » Chéri, si on te propose James Bond et que tu vas le jouer, tu ne vas pas de m’épouser.' »

Neeson, le Pris plomb, a finalement exaucé le souhait de Richardson, et les deux se sont mariés en 1994. Ils sont restés mariés jusqu’à la mort de Richardson en 2009. Elle est décédée à l’âge de 45 ans, peu de temps après avoir subi une blessure à la tête lors d’un accident de ski. Pierce Brosnan et Timothy Dalton ont également refusé le rôle de James Bond la première fois en raison de problèmes d’horaire ou d’être trop jeune. Neeson, quant à lui, a refusé le rôle par amour pour sa femme. Bien qu’il n’ait jamais fini par jouer à Bond, Neeson dit qu’il taquinait souvent sa femme à ce sujet, fredonnant le thème de James Bond tout en faisant un signe d’arme avec ses mains après une dispute avec Richardson.

Quoi qu’il en soit, Neeson a quand même fini par devenir une star de l’action. Depuis les années 2008 Pris, Neeson a joué principalement dans des films d’action ou de thriller. Bien plus tôt cette année, Neeson a exprimé son désir de se retirer des films d’action pour poursuivre d’autres rôles plus difficiles. Alors qu’il ne joue pas dans Obi Wan Kenobi, les portes sont toujours ouvertes pour que Neeson reprenne son rôle de maître Jedi Qui-Gon Jinn dans l’un des divers prochains de Disney Guerres des étoiles spectacles. En parlant à Les gens (l’émission de télévision !) Neeson a plaisanté sur le fait de faire des films comiques. « J’ai été approché par Seth McFarlane et Paramount Studios pour peut-être ressusciter les films Naked Gun. Cela mettra fin à ma carrière ou l’amènera dans une autre direction. Honnêtement, je ne sais pas. »

Bien qu’il soit peut-être trop vieux pour incarner James Bond maintenant, il y a encore de l’espoir pour Neeson de jouer un méchant de Bond. Les fans se déchaîneraient si un acteur comme Liam Neeson rejoignait le casting du prochain film de James Bond. Neeson a joué le célèbre méchant de Batman Ra’s al Ghul dans Christopher Nolan Batman commence. De plus, avec sa voix, il conviendrait parfaitement à un méchant de Bond. En parlant du prochain James Bond, Bridgerton La star Rege-Jean Page a dépassé Tom Hardy et James Norton pour devenir le favori des parieurs pour succéder à Daniel Craig en tant qu’espion emblématique. Récemment, l’ancien acteur de Bond Pierce Brosnan a soutenu Tom Hardy et Idris Elba pour reprendre le flambeau de 007. Et en ce moment, Liam Neeson est occupé à promouvoir La route de glace, son dernier thriller d’action. La route de glace est actuellement diffusé exclusivement sur Netflix. Cette nouvelle nous parvient via People.

Sujets : James Bond