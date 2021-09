Liam Neeson découvre une conspiration mortelle dans le premier regard sur le thriller d’action Blacklight

Liam Neeson est prêt à botter des fesses et ne prend même pas la peine de prendre des noms dans le dernier regard sur son prochain film d’action, Lumière noire, dont la sortie en salles est désormais prévue le 11 février 2022 par Open Road Films et Briarcliff Entertainment. L’image montre Neeson dans une position familière, l’air aussi bourru et déterminé que jamais avec une arme à la main alors qu’il se retrouve une fois de plus impliqué dans une conspiration qui nécessitera l’utilisation de ses compétences très particulières.

Réalisé par Mark Williams, qui a travaillé avec Liam Neeson avant le thriller d’action de l’année dernière, Voleur honnête, et à partir d’un script de Nick May, Lumière noire met également en vedette Aidan Quinn (Élémentaire), Emmy Raver-Lampman (L’Académie des Parapluies) et Taylor John Smith (Objets tranchants) aux côtés du héros d’action d’un âge avancé. Le film trouve Neeson comme un réparateur troublé, qui travaille en dehors des livres du FBI et est chargé de sortir des agents infiltrés de situations dangereuses. Bien sûr, comme c’est si souvent le cas, il se retrouve soudainement au milieu d’un complot meurtrier lorsqu’un de ces agents interroge les personnes mêmes pour lesquelles il travaille.

Lumière noire est produit par Paul Currie de Footloose Productions, Williams, Nestel, Coco Ma de Sina Studios et Alevé Loh pour le compte de Zero Gravity Management. Les producteurs exécutifs sont Zhe Chen, Lisa Wilson, Craig Chapman, James Michael Cummings, Craig McMahon, Paul Saleba et Ortenberg.

« BLACKLIGHT est un thriller d’action opportun avec une sensation » arrachée des gros titres d’aujourd’hui » du début à la fin « , a déclaré Ortenberg à propos du projet. « C’est un honneur de travailler avec l’incomparable Liam Neeson pour la 6e fois et de s’associer à nouveau avec ses amis Myles Nestel et le cinéaste à traits multiples Mark Williams. »

« Je suis très heureux de m’associer à Tom et Briarcliff pour diffuser Blacklight auprès d’un large public », a ajouté Nestel. « Liam et Mark ont ​​une fois de plus livré l’action et les sensations que le public doit vivre sur grand écran. » La solution Entertainment a récemment travaillé avec Neeson sur Ice Road et Honest Thief, ce dernier réalisé par Williams. espace gris entre le bien et le mal. »

Bien qu’il ait dit à plusieurs reprises qu’il était prêt à se retirer du jeu de héros d’action, (« Oh, ouais. Je pense que oui. J’ai 68 ans et demi. 69 cette année. Il y en a quelques autres que je vais faire cette année – avec un peu de chance, COVID nous le permet – il y en a quelques-uns dans le pipeline et, alors je pense que ce sera probablement le cas. Eh bien, à moins que je ne sois sur un cadre Zimmer ou quelque chose du genre », » Neeson continue d’exercer son métier dans le nom de nos divertissements. Aux côtés de Lumière noire, Neeson frappera et tirera à nouveau sur les méchants dans le film du réalisateur Martin Campbell Mémoire, et le thriller à venir Châtiment, ainsi que de retourner sur les terres enneigées de Kehoe, Colorado pour une suite du thriller d’action 2019 Poursuite du froid.

Lumière noire sortira aux États-Unis par Open Road Films et Briarcliff Entertainment le 11 février 2022.

