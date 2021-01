Liam Neeson annonce sa retraite des films d’action

Dans l’industrie, peu d’acteurs sont aussi appréciés et estimés dans le genre d’action que Liam Neeson, qui est très apprécié du public et des producteurs du milieu et dont les films, bien que n’ayant pas toujours l’approbation de la critique, parviennent à récolter des sommes importantes pour les studios de cinéma.

Malgré le fait qu’en 2017 il aurait déjà laissé entendre que son passage dans le genre de l’action serait déjà terminé, décision qu’il se rétracterait peu de temps après, déclarant qu’il continuerait dans le genre jusqu’au moment de sa mort, tout semble indiquer que l’acteur Il envisage déjà définitivement de quitter ce type de production.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez Nicolas Cage dans la première bande-annonce de «Willy’s Wonderland»

« Oh oui. Oui, je le fais », commentait-il dans une récente interview avec ET lorsqu’on lui a demandé de raccrocher la serviette. «J’ai 68 ans et demi, 69 ans cette année. Il y en a quelques autres que je ferai cette année, heureusement si le Covid nous le permet. Il y en a quelques autres en attente et je pense que ce sera probablement tout. «

« Eh bien, à moins qu’il ne soit sur un tapis roulant ou quelque chose comme ça. J’en ai terminé un en Australie et j’ai eu une scène de combat avec un garçon. » L’acteur assure qu’à la fin de la séquence, il a remarqué qu’avant sa fatigue sa co-star ne montrait pas de signes d’épuisement, ce qui l’amènerait à demander son âge. Quand j’ai répondu qu’il avait 25 ans, Neeson garantit qu’il s’agit de l’âge de votre enfant aîné.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mortal Kombat: premier regard sur le film révélé

Bien que l’on ne sache pas quel sera le dernier film d’action de sa carrière, ses fans n’hésiteraient pas à le revoir dans l’univers. Guerres des étoiles. Les rumeurs suggèrent que l’acteur pourrait apparaître comme un fantôme de la force dans la série solo de Obi-Wan Kenobi, dont Neeson J’aurais déjà manifesté de l’intérêt cette semaine.

C’est un grand changement d’avis après, au milieu de l’année dernière, qu’il a montré une position sur les films à gros budget, n’assurant dans un premier temps aucun intérêt à revenir sur de telles productions. Pourtant, j’admets le grand respect qu’il a pour les acteurs qui y participent.