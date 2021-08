Liam Neeson Actioner Cold Pursuit a une suite en cours de développement

La superstar d’action âgée, Liam Neeson, retournera sur les terres enneigées de Kehoe, Colorado pour une suite au thriller d’action 2019 Poursuite du froid. La nouvelle d’un suivi était contenue dans un récent rapport concernant les plans à venir pour la société de production StudioCanal, qui a également révélé qu’une suite du film d’action Netflix Lait frappé à la poudre est dans les cartes.

Réalisé par Hans Petter Moland d’après un scénario de Frank Baldwin, Poursuite du froid étoiles Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Domenick Lombardozzi, Julia Jones, John Doman et Laura Dern. Le film est un remake du film norvégien de 2014 Par ordre de disparition, et suit Neeson dans le rôle de Nels Coxman, dont la vie tranquille de conducteur de chasse-neige s’effondre lorsque son fils bien-aimé meurt dans des circonstances mystérieuses.

Sa recherche de la vérité devient rapidement une quête de vengeance contre un baron de la drogue psychotique nommé Viking et ses sbires sordides. Transformé de citoyen honnête en justicier de sang-froid, Coxman déclenche involontairement une chaîne d’événements qui comprend un enlèvement, une série de malentendus mortels et une guerre de territoire entre Viking et un patron rival.

La première Poursuite du froid est sorti aux États-Unis le 8 février 2019 par Summit Entertainment, et a rapporté 76 millions de dollars dans le monde. Le film a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, qui ont loué la performance de Liam Neeson, les séquences d’action et l’humour noir.

Tandis que Poursuite du froid trouve Neeson comme le genre de héros grisonnant et vengeur pour lequel il est devenu connu dans la dernière partie de sa carrière, son rôle en tant que Nels Coxman diffère quelque peu des goûts de Pris‘s Bryan Mills, le personnage n’ayant pas l’ensemble particulier de compétences (à moins que vous ne comptiez la conduite de chasse-neige) ou même la volonté de vivre. Plutôt que de se battre pour sauver sa famille, le personnage de Neeson n’a rien à perdre, menant à une quête de vengeance beaucoup plus cynique, souvent plutôt hilarante.

La direction de la Poursuite du froid la suite est inconnue pour le moment, il n’a même pas été confirmé que Liam Neeson reviendrait, mais nul doute que la neige imbibée de sang laissée par sa vengeance contre le baron de la drogue et ses sbires ne sera pas passée inaperçue. Ces criminels sont toujours connectés, il suffit de demander à Bryan Mills…

Neeson peut actuellement être vu exercer son métier dans La route de glace, qui retrouve une fois de plus l’acteur dans le rôle d’un sauveur grisonnant en tant que conducteur de glace, Mike, qui dirige une mission de sauvetage invraisemblable sur un océan gelé après l’effondrement d’une mine de diamants éloignée dans les régions de l’extrême nord du Canada. Mike doit courir contre la montre pour sauver la vie des mineurs piégés alors que les eaux dégelées montent. La matrice et John Wick : Chapitre 2 la star, Laurence Fishburne, joue aux côtés de Neeson, avec des artistes comme Ray McKinnon, Marcus Thomas, Benjamin Walker et Amber Midthunder complétant le reste de la distribution. La route de glace est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

Bien qu’il ait dit à plusieurs reprises qu’il se retirerait bientôt du genre du film d’action, il semble que, tout comme son personnage à l’écran, Liam Neeson soit imparable. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

