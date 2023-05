Liam Neeson Action Sequel Ice Road 2 se dirige vers Amazon dans le cadre d’un accord majeur sur le marché de Cannes

Bayrol Ultimate 7 Bayrol - chlore lent multiactions Quantité - Seau de 10,2 kg

Chlorilong Ultimate 7 Bayrol - Varitab Le chlore multifonctions le plus complet Ultimate 7 Bayrol est très simple d’utilisation puisqu’il se présente sous la forme d’un bloc composé de deux couches. La première est de couleur bleue représente un tiers du galet. Elle va se dissoudre en premier pour une action de désinfection choc du bassin et du filtre. La seconde couche blanche va quand à elle se dissoudre lentement pour vous faire profiter d’une désinfection prolongée et d’un traitement multiactions continu. Un bloc bi-couche de chlorilong Ultimate 7 Bayrol dans le panier votre skimmer tous les 7 à 10 jours permet de limiter l’utilisation d’autres produits chimiques et vous fait profiter de 7 actions pour un traitement vraiment complet: Désinfection lente et régulière Traitement choc du filtre et média filtrant Action préventive anti-algues Désinfection choc du bassin Action anti-calcaire pour éviter les dépôts Floculation constante Stabilisation du chlore Le compactage Bayrol est un compactage de qualité qui permet une fonte progressive du galet, vous conserverez une concentration de désinfectant stable pour une efficacité optimale. Les galets se dissolvent de façon homogène en libérant une quantité de chlore constante dans l’eau, pour une meilleure désinfection de la piscine. Choisir Bayrol c’est opter pour le savoir-faire d’un fabricant incontournable dont la qualité des produits n’est plus à démontrer. Composition sans sulfate de cuivre La plupart des autres chlores multifonctions contiennent du sulfate de cuivre en dosages faibles. Il s’agit d’un pesticide utilisé dans l’agriculture pour ses actions algicide et fongicide mais pas l’Ultimate 7 de Bayrol. Le sulfate de cuivre, en plus d’être nocif en cas d’ingestion et irritant pour la peau et les yeux, peut aussi tàcher définitivement les liners s’il est surdosé et il ne se dégrade pas dans l’eau donc impossible de s’en débarrasser sans vider complètement l’eau. Vous l’avez compris, il vaut mieux éviter de trouver ce composé dans les traitements pour votre piscine. Il est préférable d’utiliser exclusivement ce chlore lent multifonction combiné à un traitement choc de Bayrol qui permet un traitement complet et prolongé. Dosage et mode d’emploi Dosage recommandé : 1 galet pour 30m3 Lieu de dosage du produit : dans le skimmer Type de filtre : pour filtre à sable uniquement Dimension bassin : à partir de 20m3 Fréquence de dosage : tous les 7 à 10 jours La qualité Bayrol L’entreprise Bayrol est née en Allemagne et s’est lancée dès 1927 dans la fabrication de produits chimiques de qualité. C’est aujourd’hui le leader européen des produits de traitement des piscines et des spas gràce à une expertise reconnue et une innovation constante. La qualité et la sécurité sont au coeur du travail de la société qui utilisent les technologies les plus avancées et un personnel européen qualifié pour proposer des produits haut de gamme et des innovations brevetés.