Liam Hemsworth prend le relais en tant qu’Aquaman dans DCU Fan Art

James Gunn et Peter Safran élaborent activement la prochaine décennie de leurs plans pour la DCU, et cela entraîne le redémarrage de plusieurs personnages majeurs. Il a déjà été confirmé qu’Henry Cavill ne sera pas de retour en tant que Superman avec Gunn prêt à réinventer l’homme d’acier avec un acteur plus jeune. Avec Merveille femme 3 étant également mis de côté, laissant l’avenir de Gal Gadot dans ce rôle incertain, il y a eu des spéculations selon lesquelles toute la Justice League sera redémarrée.





Cela nous amène à Aquaman. Après qu’il a été annoncé que Gunn et Safran dirigeraient le navire à DC Studios, Jason Momoa a déclaré qu’il allait enfin entreprendre un projet de rêve. Cela a alimenté les théories selon lesquelles il jouerait Lobo dans la DCU, car c’est un rôle pour lequel il avait déjà fait campagne avant d’être choisi pour Aquaman. S’il s’avère que Momoa terminera également sa course en tant qu’Arthur Curry après Aquaman et le royaume perdualors cela laisserait la porte ouverte à un autre acteur pour jouer le super-héros louche.

Pour l’artiste numérique horrific.heroics sur Instagram, un bon choix pour le nouvel Aquaman serait Liam Hemsworth. L’artiste a créé des illustrations numériques imaginant comment Hemsworth pourrait apparaître dans le rôle d’Aquaman. Il a certainement l’air de réussir, et en tant que personne qui a maintenant de l’expérience dans la prise en charge du rôle d’un personnage majeur après le portrait d’un autre acteur populaire, Hemsworth n’est peut-être pas un si mauvais choix.

Liam Hemsworth jouera dans The Witcher

Le nom de Hemsworth a beaucoup été dans la presse ces derniers temps après son casting pour la quatrième saison à venir de Le sorceleur. Cet été, la troisième saison sera diffusée sur Netflix, apportant aux fans la dernière saison d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt. Lorsque la série a été renouvelée pour la saison 4, il a été annoncé que Cavill quittait également le rôle avec Hemsworth. La nouvelle a été accueillie avec un contrecoup, pas tant à cause de Hemsworth personnellement, mais parce que les fans avaient tellement apprécié Cavill. beaucoup dans le rôle tel qu’il était, rendant un casting impensable.

Dans tous les cas, Hemsworth entrera clairement en Le sorceleur avec beaucoup de pression. Nous verrons comment cela se passera lorsque la quatrième saison arrivera, bien que Hemsworth ait exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer le rôle de Geralt.

« Comme un Sorceleur fan, je suis ravi de l’opportunité de jouer Geralt of Rivia « , a-t-il déclaré sur Instagram. « Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre le White Les lames de Wolf pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. »

Il a ajouté: « J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi d’entrer dans Le sorceleur monde. »