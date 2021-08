Liam Gallagher révèle qu’il a deux albums prêts

Après la sortie de son premier album solo en 2017 et l’arrivée de « Why Me ? Why Not « en 2019, Liam Gallagher semble sur le point de revenir sur la scène musicale avec du nouveau matériel, après avoir sorti son single solo » All You’re Dreaming Of « l’année dernière.

Lors d’une conversation avec Absolute Radio, Gallagher a révélé travailler sur deux nouveaux albums, partageant quelques détails sur ses progrès : « J’ai presque deux albums à sortir », a commenté l’artiste. « J’en ai un qui est un peu fou et j’en ai un autre qui est presque normal, un peu plus classique. »

Liam Gallagher dit qu’il suffit d’attendre avant de décider lequel des deux albums sortira en premier. « Mais j’ai été occupé, j’ai hâte. Je dois juste mettre ces concerts à l’écart et l’année prochaine sera complètement à moi. » Gallagher a actuellement des représentations prévues aux festivals « Reading & Leeds » « TRNSMT » et « Isle Of Wight », après avoir fait sa présentation spéciale aux travailleurs de la santé à l’O2 Arena de Londres.

Liam Gallgher avait déjà anticipé la sortie de nouveau matériel en septembre 2020, lorsqu’il a annoncé que son troisième album studio pourrait être disponible à un moment donné en 2021, bien que rien n’indique que cette sortie aura lieu de si tôt.

Liam Gallagher a récemment été producteur exécutif de « Oasis Knebworth 1996 » aux côtés de son frère Noel. Ce documentaire couvre l’emblématique groupe brit pop lors de leurs présentations emblématiques dans la communauté de Knebworth, en Angleterre, avec une date de sortie dans les salles britanniques le 23 septembre.