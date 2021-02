Liam Gallagher félicite l’imitateur péruvien qui a rendu hommage à Oasis dans un bus | 45S

Les rêves deviennent réalité. Liam Gallagher a répondu à un imitateur du Pérou qui est devenu viral il y a 4 ans à travers une vidéo où il a joué l’une des chansons les plus emblématiques d’Oasis.

C’est grâce à son compte Facebook que le jeune Ricardo Martin a pu faire connaître cette nouvelle et cela l’a sans aucun doute excité.

Ils n’ont aucune idée de ce que je ressens en ce moment. Depuis 4 ans je rends hommage à Oasis et Liam Gallagher et en fait ce sera la dernière année que je rendrai l’hommage et le couvertures, pour avancer avec mon projet solo », c’est ce que lit le message.

»Et voir le commentaire de Liam Gallagher et en faire un excellent commentaire mettant en valeur ce que je fais chaque jour me motive davantage. Merci à tous et à Liam Gallagher de m’avoir donné l’inspiration pour chanter et rester en vie dans la musique », dit-il.

Le chanteur britannique a écrit dans les commentaires: « Montez dans le bus mais ne vous inquiétez pas, vous semblez biblique. »

Comme vous vous en souvenez, Ricardo est devenu viral au Pérou pour une vidéo où il a joué « Wonderwall » dans un bus des transports en commun en 2017. La vidéo est devenue populaire sur les réseaux sociaux, faisant connaître le talent du jeune homme à tous.

De même, Ricardo a une chaîne YouTube sur laquelle il a téléchargé couvertures du groupe anglais, où cela montre qu’il est un fervent fan du Gallagher.