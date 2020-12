L’humour a sauvé la journée de la mission lunaire analogique Selene II – Rapport du commandant: 11e jour lunaire

Vue par drone de l’habitat HI-SEAS et des membres d’équipage lors d’une activité extravéhiculaire (EVA) ou moonwalk. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Fabio Teixeira)

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle commande la mission Selene II de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Selene II à HI-SEAS

Jour de la mission lunaire 11 (28 novembre 2020)

Une chose que je ne m’attendais pas à faire un vendredi soir sur la lune était les pompes. Cent pompes. Cela a commencé comme une blague quand il se faisait tard et que l’officier des opérations Fabio Teixeira n’avait pas encore fait son exercice quotidien. « Fais juste 100 pompes et je te laisserai partir, » lui dis-je en plaisantant. La prochaine chose que je sais, il est presque 22 heures et la plupart des membres de l’équipe ont décidé de rejoindre Fabio pour faire des pompes comme soutien moral. Maintenant, il semble que 100 situps sont au menu pour ce soir. J’essaie toujours de savoir si c’est un signe que tout le monde devient fou sur la lune (littéralement en train de devenir des «fous») ou si c’est leur façon d’expulser l’excès d’énergie pour éviter de perdre la tête.

Un membre d’équipage d’EVA fait des pompes à l’extérieur du sas de l’habitat. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Cassandra Klos)

Bien que le jury ne soit toujours pas sur ce sujet, le rire est une autre chose qui nous a aidés à rester sains d’esprit. Chaque membre d’équipage est un farceur, alors nous passons nos moments libres à nous taquiner. Le moment où nous avons tous pleuré de rire, c’était lorsque nous jouions aux Cartes contre l’humanité il y a quelques jours. C’était un excellent moyen d’exprimer nos frustrations, même si je ne m’attendais pas à entendre la plupart de ce qui a été dit pendant ce match. Les gens ont vraiment montré leurs vraies couleurs! Pour la première fois de ma vie, j’ai été étourdi d’avoir trop ri. C’était aussi une grande distraction du fait que nous étions tous froids, blottis les uns contre les autres et nous préparions pour une nuit très fraîche.

Nous luttions toujours contre les tempêtes de poussière et nos panneaux solaires ne rechargeaient pas suffisamment nos batteries. Chaque jour, nous nous rapprochions de plus en plus d’une panne d’électricité malgré tous nos efforts pour réduire notre consommation d’énergie au strict minimum. Vivre dans des conditions très froides et sombres est devenu la norme.

En fait, le lendemain matin, j’ai retenu ma respiration en sortant du lit. Je me suis dit: « Avons-nous de l’électricité? Devrons-nous faire une sortie dans l’espace d’urgence pour activer notre alimentation de secours? » J’ai atteint la lumière dans ma chambre et cela a fonctionné! Nous avions encore du pouvoir! Je suis tellement fier de l’équipage pour tous ses sacrifices et son travail d’équipe qui nous ont sauvés d’une panne de courant. Cerise sur le gâteau, c’est quand, de nulle part, les nuages ​​de poussière se sont dissipés et pour la première fois depuis des jours, nous avons pu voir Mons Huygens (alias Mauna Kea). Tout l’équipage accourut à la fenêtre pour admirer une vue « extraterrestre ».

HabCOM plaisante avec les membres d’équipage sur EVA en disant qu’ils ne seront pas laissés entrer dans le sas à moins qu’ils ne fassent 100 pompes. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Cassandra Klos)

L’ambiance claire nous a finalement permis de faire une activité extravéhiculaire (EVA), ou moonwalk. Tout comme notre mission, ce n’était pas vraiment une conduite en douceur. Au début, les tempêtes de poussière planaient autour de l’habitat; s’éloignant parfois de quelques mètres de nous, puis se précipitant pour nous engloutir à nouveau dans l’obscurité. J’étais au milieu d’un appel de la lune à la Terre lorsque mes membres d’équipage se sont précipités pour me dire que nous avons une ouverture dans la tempête de poussière. La prochaine chose que je sais, nous étions tous dans le sas, prêts à faire des recherches lunaires.

Cependant, les nuages ​​ont commencé à venir vers nous au moment où nous sommes sortis du sas. Je suis immédiatement passé en mode résolution de problèmes et j’ai commencé à calculer le temps qu’il nous restait avant de devoir retourner dans l’habitat. J’ai demandé à l’ingénieur d’équipage Ben Greaves, à l’ingénieur bio-ingénieur d’équipage Lindsay Rutter et à l’ingénieur des systèmes d’équipage Karen Rucker de commencer à installer la station géométéorologique Hypercubes SPAC (Soil Plant Atmosphere Continuum). En même temps, j’ai aidé Fabio à démarrer son drone que lui et la journaliste de l’équipage Cassandra « Cassie » Klos ont exploité de l’intérieur de l’habitat. Les nuages ​​se sont rapprochés encore plus lorsque nous avons terminé. Alors que j’allais appeler la fin de l’EVA, nous nous sommes soudain retrouvés dans l’œil de la tempête de poussière.

Cela nous a fait gagner quelques minutes de plus, alors j’ai dit à Karen qu’elle pouvait aller tester ses technologies de radiocommunication amateur sur la crête au-dessus de l’habitat. J’ai également encouragé Lindsay à collecter ses échantillons astrobiologiques dans des mini tubes de lave près de l’habitat. Ensuite, nous avons entendu HabCOM (Habitat Communicator) Cassie que le drone avait détecté un chemin clair pour notre EVA au-delà du voisinage de l’habitat. En fin de compte, j’ai pu former l’équipage sur la géologie de notre environnement juste à temps pour que les tempêtes de poussière se referment sur l’habitat.

Le Selene II profite du jour de Thanksgiving ensemble pour une mission lunaire simulée. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Le jour de Thanksgiving, tout l’équipage était reconnaissant pour un certain nombre de choses: que nous nous ayons les uns les autres, nous nous faisons rire, nous nous entraidons, nous avons des amis et de la famille aimants sur Terre, et que le temps était assez favorable pour nous pour aller sur notre premier tube de lave EVA. Cassie a pu obtenir de belles photos de beaux-arts dans les grottes, tandis que j’ai aidé Lindsay à collecter plus d’échantillons astrobiologiques. Fabio a utilisé le temps efficacement pour analyser le tube de lave à travers des scans UV et LIDAR.

Le point culminant de la journée, pour moi, a été notre fête de Thanksgiving. Dans un effort coordonné, la plupart des membres de l’équipage ont préparé et cuisiné un certain nombre de plats qui ont rendu notre repas lunaire presque aussi satisfaisant que les repas de fête sur Terre. En pleine divulgation, notre dinde était en fait du pain en forme de dinde et la viande sur la table était du poulet lyophilisé. Peu importe, cela nous a apporté d’énormes sourires et a également satisfait nos ventres. J’ai également surpris l’équipage avec de la glace lyophilisée. C’est le moins que je puisse faire pour les remercier d’être de si bons joueurs d’équipe. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi depuis la Terre! Nos sincères salutations à vous tous.

Version lunaire du déjeuner de Thanksgiving utilisant des aliments lyophilisés et un pain en forme de dinde cuit dans l’habitat. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Sur cette note, je me rends compte que c’est le jour 11 et que notre mission ensemble sur la lune touche à sa fin. Bien que cette prise de conscience me rend triste, je suis également très heureux que tout l’équipage progresse si bien dans ses projets de recherche. Ils ont pu accomplir la plupart des jalons de leur projet malgré tous les défis que les tempêtes de poussière nous ont lancés.

Quant à moi, j’étais surtout préoccupé par le fait que l’équipage atteigne avec succès ses objectifs pour cette mission. Si le temps le permet, je continuerai à collecter des échantillons pour ma collaboration astrobiologique avec la NASA Goddard. Sinon, il faudra attendre la prochaine mission à partir de la semaine prochaine.

