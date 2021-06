L’humanité riposte dans la saison 2 de « La guerre des mondes » d’EPIX

Mars est au premier plan dans tous les esprits ces jours-ci en ce qui concerne les objectifs d’exploration spatiale de l’humanité, il n’est donc pas étonnant que l’adaptation de la mini-série « La guerre des mondes » de l’année dernière pour la chaîne câblée EPIX ait été un succès respectable lorsqu’elle est arrivée en Amérique juste avant la pandémie mondiale frappé.

La saison 2 a débuté ce mois-ci le 6 juin et vous pouvez en avoir un avant-goût dans cette bande-annonce de la saison 2 de la série de science-fiction vaguement basée sur le roman classique de HG Wells de 1898 « La guerre des mondes ». Dans la série, des extraterrestres insidieux (pas nécessairement martiens) sont déterminés à traquer les derniers bastions de l’humanité.

Situé dans la France et le Royaume-Uni du 21e siècle, cette réimagination eurocentrique s’est à l’origine déroulée comme un drame de style « The Walking Dead » à combustion lente qui a suivi des poches de survivants forcés de s’unir après une frappe extraterrestre apocalyptique.

‘La guerre des mondes!’ La tristement célèbre émission de radio de l’invasion martienne expliquée

La saison 2 de « La guerre des mondes » a commencé sur EPIX. (Crédit image : EPIX)

Ici, dans cet aperçu déchirant, des traînards choqués apprennent que l’attaque brutale des extraterrestres sur Terre était tout sauf aléatoire. Les personnages sont bouleversés par la pensée horrible que ces envahisseurs pourraient être humains et une bataille intense pour reprendre la planète brisée les attend.

La distribution de l’ensemble présente de nombreux visages de retour, dont Gabriel Byrne, Daisy Edgar-Jones, Léa Drucker, Natasha Little, Stéphane Caillard, Adel Bencherif, Ty Tennant et Stephen Campbell Moore.

Écrit et créé par Howard Overman, lauréat du BAFTA Award (« Misfits », « Crazyhead », « Merlin »), « War of the Worlds » a présenté sa nouvelle saison de huit épisodes sur EPIX le 6 juin à 21h. Vous pouvez rattraper la saison 1 gratuitement sur EPIX.com ici.

