L’huile de vanille aide à contrôler les émotions

Certaines épices vont bien au-delà de l’ajout de saveur supplémentaire aux repas. Ils peuvent même avoir des effets thérapeutiques. Et c’est le cas de la vanille.

Le nom vanille vient du castillan « vainilla », qui signifie « petite gousse ». C’est une épice couramment utilisée pour aromatiser les bonbons et provient d’une orchidée du genre Vanilla originaire du Mexique.

Ici au Brésil, on trouve de la vanille sur les marchés, mais c’est généralement la version synthétique de celle-ci. Il peut coûter entre R€10 et R€20. Mais l’essence naturelle est beaucoup plus rare et peut coûter environ 200 R€. Mais vous n’avez pas besoin d’acheter l’essence naturelle pour la consommation. La version synthétique est très bonne et peut également se substituer à l’huile essentielle de cacao.

Quant aux effets thérapeutiques de la vanille, ils se produisent en raison de son arôme qui éveille des effets positifs dans le corps émotionnel. Son odeur agréable rappelle souvent l’enfance, car elle rappelle un peu l’arôme du lait maternel. En tant que telle, la vanille est utilisée par certains thérapeutes pour traiter les problèmes émotionnels liés à la confiance en soi, à la sécurité et aux problèmes liés à la mère.

En raison de ce lien avec les souvenirs de la mère, certaines personnes ayant subi un traumatisme infantile peuvent ressentir une certaine répulsion de cette odeur. Ce qui indique déjà la nécessité de travailler sur les aspects émotionnels internes non surmontés. La figure maternelle est intimement liée à la chaleur et à l’acte d’attention. Par conséquent, l’arôme de vanille apporte tellement de confort et peut être utilisé lorsque l’on veut se sentir plus protégé.

En plus des bienfaits thérapeutiques, il faut aussi mentionner les bienfaits pour la santé. La vanille peut aider à réduire le cholestérol, ce qui prévient de nombreuses maladies cardiaques. En outre, il est également riche en antioxydants et agit également comme antibactérien, ce qui aide à traiter l’inflammation. On peut également citer l’utilisation de la vanille dans divers produits cosmétiques, car elle a des propriétés bonnes pour la santé des cheveux et de la peau, ce qui aide à résoudre des problèmes tels que les pointes fourchues et l’acné.

Alors, si vous étiez déjà amoureux du doux arôme de la vanille, vous avez maintenant plusieurs autres raisons de l’aimer encore plus !