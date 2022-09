L’hôte des Primetime Emmy Awards, Kenan Thompson, ne promet aucune violence lors de la cérémonie

Ne vous attendez pas à ce que les Primetime Emmy Awards reproduisent la controverse qui s’est produite aux Oscars. À venir ce dimanche, les Emmys mettront en vedette le comédien Kenan Thompson comme hôte de la cérémonie. Avant l’événement, Thompson a évoqué la possibilité que quelqu’un se fasse gifler sur scène ou tout autre type d’acte de violence aléatoire, et pour sa part, le Saturday Night Live favori prédit que les téléspectateurs n’auront pas à s’inquiéter de ce qui se passe lors de cette émission.

La promesse de Thompson vient d’une nouvelle interview avec l’Associated Press. Il dit que l’incident des Oscars, qui impliquait Will Smith frappant et criant des obscénités à Chris Rock, était quelque chose que personne n’avait vu venir. Parce que les gens pourraient s’attendre ou du moins être mieux préparés à une situation similaire à l’avenir, Thompson n’imagine pas qu’un présentateur de prix sera attaqué aussi facilement aux Emmys. En même temps, il dit qu’il peut y avoir un peu de torréfaction lors de la cérémonie, mais rien d’assez cruel pour justifier une réaction de colère. Comme le dit Thompson :

Thompson n’est pas le premier SNL alun pour accueillir les Emmys, après les bandes dessinées précédentes pour prendre cette place, notamment Michael Che, Colin Jost et Andy Samberg. Il admet qu’il a dû passer du temps à réfléchir à l’offre lorsqu’on lui a demandé d’accueillir les Emmys. Thompson estime que la nuit est si importante qu’il voulait être absolument sûr qu’il serait à la hauteur de la demande d’accueil du grand spectacle.

« C’est une affaire énorme, et ce n’est pas nécessairement quelque chose sur lequel je veux laisser tomber la balle. Alors je me suis dit: » Laissez-moi m’asseoir avec ça. Cela devrait être une nuit d’appréciation de l’art et de la créativité et d’élimination du stress. Je comprends – ça craint de perdre, et tout le monde choisit des tenues et essaie de faire le truc du tapis rouge. Mais en même temps, c’est génial chose d’être dans la chambre le soir des Emmys, et je ne veux pas que cela se perde dans le stress.