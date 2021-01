L’horrible raid sur la maison d’Anjanette Young est encore une autre raison pour laquelle je soutiens la défondation de la police

Cela fait presque deux ans que les policiers de Chicago ont mené une descente bâclée au domicile d’Anjanette Young.

Mais cela ne fait que moins d’un mois que les images du raid sont devenues disponibles pour le public.

La police de Chicago a publié des images supplémentaires de la caméra corporelle et d’autres documents du raid au domicile de Young dans le but de rester «complètement transparent».

Les images sont déchirantes à regarder, et encore plus déchirantes de savoir que les événements du raid auraient pu se terminer par un meurtre injustifié – un peu comme Breonna Taylor, qui a été abattue à son domicile par la police du Kentucky dans une autre version d’un raid bâclé.

Dans les images publiées, Young est menottée par des agents alors qu’elle était encore nue.

Ce n’est pas seulement traumatisant, mais totalement contraire à l’éthique.

C’est vraiment dérangeant, car vous pouvez clairement entendre Anjanette Young crier aux policiers qu’ils «n’ont pas le bon endroit» alors qu’ils l’ignorent de façon flagrante ou lui disent de «se taire».

Depuis les événements qui se sont déroulés au domicile de Young entre elle et la police de Chicago, elle a été très vocale sur les mesures prises non seulement contre ces agents, mais la police en général.

Ce sont les mêmes conversations qui ont eu lieu au cours de l’été après le meurtre de George Floyd, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue, exigeant des conséquences pour les meurtres injustes de Noirs aux mains de la police.

C’était également à l’époque où «Defunding The Police» a commencé à se transformer en mouvement.

Je suis quelqu’un qui est définitivement d’accord pour retirer de l’argent aux services de police de partout en Amérique, car il y a trop de preuves que des policiers utilisent leur pouvoir pour nuire aux communautés de couleur.

Cependant, beaucoup de gens ont peur de retirer le financement de la police, appelant plutôt à une réforme de la police. Mais la réforme de la police a déjà été faite et il ne peut y avoir de réforme sur un système qui existe depuis trop d’années et qui est trop cassé.

Nous devons abolir le système tel que nous le connaissons aujourd’hui et le reconstruire en gardant à l’esprit la société actuelle.

Cela ne vaut pas seulement pour la police, mais aussi pour les prisons et pour l’ensemble du système judiciaire.

La vérité est que la police n’est pas la seule partie responsable. Il y a des juges, des avocats, des détective, le système pénitentiaire lui-même, et aussi la façon dont les anciens détenus sont traités une fois qu’ils sont remis en liberté dans la société.

La plupart des crimes en Amérique sont alimentés par les normes économiques et les modes de vie. Les gens sont forcés de voler et de se frayer un chemin dans la vie parce que les communautés dans lesquelles ils ont grandi ne pouvaient se permettre de leur donner les ressources nécessaires pour survivre.

C’est pourquoi la suppression du financement de la police est si importante pour moi.

Il demande que de l’argent soit retiré des budgets de la police et investi dans les communautés à faible revenu – parce que la réponse n’est pas de mettre plus d’agents dans les rues dans des endroits où le taux de criminalité est élevé, mais plutôt de créer plus d’emplois et plus de ressources éducatives.

La police ne devrait pas être responsable de chaque hoquet qui se produit, car le plus souvent, ce sont des incidents qui devraient nécessiter des experts en santé mentale.

Les données ont même prouvé que 9 appels de service sur 10 concernent des rencontres non violentes. Et c’est toujours lorsque la police arrive sur les lieux que les situations ont tendance à s’aggraver.

Les policiers sont formés pour utiliser une force excessive et ont un état d’esprit du pire des cas, ce qui n’est souvent pas le moyen idéal pour gérer les interactions non violentes.

Les policiers sont considérés comme des antagonistes et sont considérés par les personnes de couleur comme des personnes qui font plus de mal que de bien.

Des exemples comme Anjanette Young, qui, heureusement, ne se sont pas soldés par une catastrophe, expliquent pourquoi les Noirs et les Marrons hésitent toujours à composer le 911.

Délivrer la police est un moyen simple de redonner aux communautés qui ont été harcelées par la police et le système judiciaire pendant trop longtemps.

Et avec un peu de chance, avec l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris, cette conversation pourra être remise à nouveau sur la table.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.