L’horreur et Halloween sont le thème de plus de 550 offres PS Store

C’est la saison fantasmagorique, ce qui signifie d’énormes réductions pour les jeux d’horreur sur le Boutique PS avant Halloween. Cette dernière promotion comprend plus de 550 offres et couvre des sorties incontournables comme Resident Evil Village (31,34 €/40,19 €), Aliens: Fireteam Elite (27,99 €/31,99 €) et le récent The Medium (33,74 €/37,49 €). Bien que le thème d’Halloween soit fort ici, il y en a beaucoup pour les personnes qui obtiennent facilement les jeepers-creepers, y compris le Yakuza distinctement pas effrayant: Like a Dragon (38,99 €/38,49 €) et Biomutant (35,74 €/38,99 €).

Certaines de ces promotions sont en fait assez agressives, avec le vendredi 13 The Game à 2,89 € / 3,74 € et Murdered: Soul Suspect jusqu’à 1,59 € / 1,99 € – son prix le plus bas à ce jour. Le relativement nouveau Little Nightmares 2 coûte 23,44 € / 26,79 €, tandis que Scarlet Nexus coûte 35,99 € / 47,99 €. Presque toutes les extensions de Dead by Daylight ont été réduites, et même l’original et divertissant Lost in Random a vu son prix réduit de 20% à 19,99 €/23,99 €.

Les offres se termineront le 4 novembre et vous pouvez trouver toutes les offres et remises ici, mais revenez et faites-nous savoir ce que vous achetez.