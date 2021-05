L’horreur de Resident Evil 8 n’est pas si effrayante car « Resident Evil 7 était trop terrible »

Dans l’ensemble, Capcom a Resident Evil 8 Un jeu d’horreur de survie solide livré, mais il ne nous frappe pas vraiment quand il s’agit d’horreur dans notre test. Mais pourquoi est-ce? Ne devriez-vous pas supposer qu’il serait logique de rendre la nouvelle partie plus horrible que son prédécesseur? Alors pourquoi n’avons-nous pas peur aussi souvent que dans Resident Evil 7 ou même les remakes?

Eh bien, il y a une raison spécifique à cela. Pendant la production, le studio de développement s’est assuré que le jeu n’est pas plus effrayant que « Resident Evil 7 ».

« Resident Evil 8 » a été développé par Capcom autour de retours spécifiques. En réponse aux commentaires que « Resident Evil 7 » décrit comme « trop ​​effrayant ». Cela signifie donc que le consensus général était que le RE7 était trop horrible dans de grandes parties.

Et en fait, les premières heures passées à la propriété Baker ne se sont pas passées sans cela, même si au moment où nous avons mis la main sur du punch, nous n’avons pas vraiment ressenti beaucoup d’horreur. En général, il est bien sûr différent d’une personne à l’autre à quel point vous percevez ce sentiment d’oppression, alors que de nombreux facteurs jouent un rôle – comme le fait de jouer au jeu seul, dans le noir, en réalité virtuelle ou non, etc.

Pourquoi Resident Evil 8 n’est-il pas si effrayant?

En fin de compte, Capcom a décidé d’affaiblir « Resident Evil 8 » en termes de gravité d’horreur. Dans une interview avec Axios Gaming, le producteur Tsuyoshi Kanda révèle comment ils procèdent habituellement:

«Lorsque nous développons un nouveau jeu Resident Evil, notre objectif n’est pas toujours de le rendre plus terrifiant que son prédécesseur. Nous recherchons plutôt un équilibre entre la construction de l’horreur et la livraison d’une expérience amusante. «

En ce qui concerne « Resident Evil 7 », selon Kanda, les commentaires allaient fortement dans le sens que c’était trop effrayant, ce qu’ils avaient en quelque sorte considéré comme un succès, car c’était après tout leur objectif de créer une expérience effrayante:

«Mais sur la même page, nous voulons créer quelque chose avec lequel les gens se sentent à l’aise lorsqu’ils se lancent dans le jeu et commencent à jouer. C’est pourquoi nous avons un peu réduit la courbe de tension par rapport à Resident Evil 7: Biohazard, afin que les joueurs * ne ressentent pas une peur constante. «

Et oui, pour certains, cela pourrait être une énorme déception. Parce que surtout pour les fans d’horreur purs et durs de la première heure, il n’est pas si facile de trouver le prochain coup de pied effrayant. Notre rédacteur en chef Patrik Hasberg dit après son premier passage dans le jeu:

« C’était beaucoup plus grotesque, mais malheureusement aussi beaucoup moins effrayant à la fin. »

Mais à la fin, Resident Evil n’a jamais été vraiment connu pour l’horreur ultime – les jeux ont toujours été considérés comme de solides titres d’horreur de survie qui peuvent encore vous faire transpirer en raison de la rareté des ressources et des confrontations passionnantes. Tant qu’une nouvelle partie « Resident Evil » ne le devient pas Baller orgie comme Resident Evil 6 dégénéré, donc ça va à mon avis. Vous pouvez lire plus d’informations sur le jeu dans notre test: