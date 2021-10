L’honneur des rois du RPG en monde ouvert chinois semble incroyablement bon

Bandai Namco The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition Switch

The Witcher 3: Wild Hunt est un RPG en monde ouvert, dans un univers fantasy hautement scénarisé aux graphismes époustouflants où chacun de vos choix est décisif. Vous incarnez un chasseur de monstres professionnel chargé de retrouver l'enfant de la prophétie dans un vaste monde riche en cités marchandes, cols périlleux et grottes oubliées.Vous incarnez le célèbre Geralt de Riv, un mercenaire chasseur de monstres chargé de retrouver l'enfant de la prophétie dans un vaste monde riche en cités marchandes, cols périlleux et grottes oubliées. Explorez un monde fantasy non manichéenConçu pour offrir un nombre d'aventures incalculable, l'univers de The Witcher a défini de nouveaux standards en termes de taille, profondeur et complexité.Recherchez l'enfant de la prophétie.Acceptez le contrat de votre carrière en cherchant l'enfant de la prophétie, sur les épaules de laquelle repose le sort du monde.