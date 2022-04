L’homme sans jambes qui a joué ET retrouve le casting 40 ans plus tard

ET l’extra-terrestre a officiellement 40 ans cette année et pour marquer le coup, la véritable star du favori de la famille de 1982 a assisté à une projection spéciale anniversaire.

Merrit est né en 1970, alors qu’il n’avait que 11 ans lorsqu’on lui a demandé de jouer ET dans certaines des scènes les plus importantes.

Il a déclaré: « Il y a eu un essayage et ils ont pris toutes mes mesures et ils m’ont filmé en train de marcher sur mes mains.

« Je n’ai jamais démontré à personne que je pouvais marcher sur mes mains, et je ne vois pas comment ils pourraient penser que je pourrais confortablement entrer dans un costume et me promener et faire un extraterrestre convaincant – mais ça a plutôt marché comme ça .”