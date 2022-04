L’homme qui était sur les premiers rendez-vous de Channel 4 dit qu’il a fallu un an à l’émission pour lui trouver un match

Le chanteur, de son vrai nom Jason Warner, est rapidement devenu un favori des fans et a même été inclus dans le livre de l’émission comme l’une des dates les plus populaires de tous les temps.

Envoûté par leur chimie à l’écran, Jsky a eu des fans qui sont venus le voir pendant deux ans après la diffusion de l’émission pour lui demander si lui et Alex étaient toujours ensemble.

Ils n’étaient pas et n’ont jamais été un objet, mais Jsky et Alex s’entendaient si bien qu’ils sont restés amis depuis.

Premiers rendez-vous Les agents de casting ont approché Jsky, alors âgé de 27 ans, sur les réseaux sociaux au sujet de sa participation à l’émission et ont été « intrigués » qu’il ait été célibataire toute sa vie.

Jsky a été invité à un test d’écran et a déclaré aux producteurs que bien qu’il s’identifie comme gay, il était « ouvert à tomber amoureux de n’importe qui ».

Dans une interview avec le Manchester Evening News, Jsky a expliqué que sa confiance avait été brisée des années plus tôt lorsqu’il avait subi une coupure à la tête après avoir bu sa boisson.

Ces jours-ci, Jsky vit sa meilleure vie et est en couple depuis plus d’un an. S’exprimant dans sa nouvelle interview, il a même révélé que lorsqu’il est entré pour la première fois au Paternoster Chop House de Londres, où le spectacle est filmé, il pensait que le maître d’étoiles Fred Sirieix était son rendez-vous.