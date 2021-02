L’homme qui est tombé sur Terre Reboot obtient Chiwetel Ejiofor dans le rôle principal

L’acteur nominé aux Oscars Chiwetel Ejiofor s’est engagé pour succéder à la superstar David Bowie dans une adaptation en série d’un film de science-fiction, L’homme qui est tombé sur terre. Ejiofor dirigera la série, qui sortira sur Paramount +, avec Alex Kurtzman et Jenny Lumet co-écrivant et produisant le récit moderne de ce conte de science-fiction classique.

« Chiwetel EjioforLa carrière scénique et cinématographique de la scène est stupéfiante dans leur courage, leur engagement et leur qualité », ont déclaré Kurtzman et Lumet dans un communiqué. Nous ne pourrions pas être plus ravis. « Kurtzman et Lumet serviront également de showrunners sur L’homme qui est tombé sur terre aux côtés des producteurs exécutifs John Hlavin, Rola Bauer, Tim Halkin, Sarah Timberman, Carl Beverly et Heather Kadin, avec Aaron Baiers en tant que co-producteur exécutif.

Basé sur le roman de Walter Tevis 1963 du même nom, L’homme qui est tombé sur terre est un film culte de science-fiction britannique classique mettant en vedette David Bowie dans le rôle de Thomas Jerome Newton, un extraterrestre venu sur Terre à la recherche d’eau pour sauver sa planète natale. Aidé par l’avocat Oliver Farnsworth, Thomas utilise ses connaissances en technologie de pointe pour créer des inventions rentables. Tout en développant une méthode de transport de l’eau, Thomas rencontre Mary-Lou, une employée d’hôtel tranquille, et commence à tomber amoureux d’elle. Au moment où il est prêt à quitter la Terre, Thomas est intercepté par le gouvernement américain et tout son plan est menacé.

Réalisé par Nicolas Roeg et avec Candy Clark, Buck Henry et Rip Torn aux côtés de David Bowie, L’homme qui est tombé sur terre est considéré comme l’un des exemples les plus importants du genre de science-fiction et conserve un public passionné grâce à son imagerie surréaliste, ses thèmes intemporels et une performance centrale éthérée de Bowie.

Basé à la fois sur le roman de Walter Tevis 1963 et sur l’adaptation classique culte de Nicolas Roeg avec David Bowie, L’homme qui est tombé sur terre sera dirigé par Ejiofor en tant que nouveau personnage extraterrestre, qui arrive sur Terre à un tournant de l’évolution humaine et doit affronter son propre passé pour déterminer notre avenir.

Kurtzman, qui est connu pour diriger les années 2017 La momie redémarrer avec Tom Cruise et le drame Des gens comme nous avec Chris Pine et Elizabeth Banks, ainsi que des épisodes de Star Trek: Découverte et Alias, est également à bord pour diriger L’homme qui est tombé sur terre séries. La série sera coproduite par CBS Studios et Tandem Productions, une société StudioCanal, en association avec Kurtzman’s Secret Hideout et Timberman / Beverly.

Ejiofor est l’un des meilleurs acteurs de travail d’Hollywood, démontrant à maintes reprises son talent à travers une multitude de genres. Ejiofor a reçu des nominations aux Oscars et aux Golden Globe, ainsi que le BAFTA Award du meilleur acteur pour son interprétation de Solomon Northup en 2013 brutalement puissant. 12 ans d’esclavage. Ejiofor a prouvé sa diversité dans des rôles comme Sale jolies choses, Bottes coquines, Le Martien, Docteur Strange, gangster américain, Enfants des hommes et L’amour en fait et devrait se révéler être une présence focale captivante dans L’homme qui est tombé sur terre. Cela nous vient grâce à Deadline.