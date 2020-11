L’homme mystérieux de longue date d’Erika Jayne pourrait être marié … et célèbre!

Vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star Erika Jayne n’a pas vraiment choqué les fans lorsqu’elle a annoncé qu’elle et son mari, Tom Girardi, divorçaient après 21 ans de mariage. Depuis l’annonce, des rumeurs ont commencé à voler, y compris l’accusation selon laquelle Erika et Tom étaient infidèles. Les fans veulent savoir – Erika a-t-elle un homme mystérieux dans sa vie?

Erika Jayne, vedette de «RHOBH» | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

La star de ‘RHOBH’ et son mari ont vécu des vies séparées pendant des années, selon des initiés

Erika a partagé la nouvelle de sa séparation via Instagram le 3 novembre. Elle a écrit qu’après mûre réflexion, elle avait décidé de mettre fin à son mariage. le RHOBH star a expliqué que c’était une étape qu’elle ne faisait ni à la légère ni facilement. Elle dit qu’elle a toujours «beaucoup d’amour et de respect pour Tom» et la vie qu’ils ont construite ensemble.

Selon In Touch, Erika et Tom étaient «plus comme des amis très proches que mari et femme» avant leur séparation. Un initié affirme que le couple mène une vie séparée depuis longtemps.

«Erika et Tom ont mené des vies séparées pendant des années. [She] allait partir en tournée et faire son propre truc, et Tom ferait le sien », a expliqué la source.

L’initié a ajouté que le verrouillage du COVID-19 était le dernier clou dans le cercueil. Erika et Tom se seraient rendu compte que leur mariage «ne fonctionnait pas» et qu’il était temps d’arrêter.

«La pandémie a un impact mental sur tout le monde, et Erika réfléchit à ce qu’elle veut pour aller de l’avant. Etre mariée à Tom ne fait pas partie de son plan », a expliqué la source.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Erika Jayne et Tom Girardi étaient infidèles

Comme les fans le savent, Tom a 32 ans de plus qu’Erika – il a 81 ans et elle en a 49. Le couple s’est rencontré à la fin des années 90 alors qu’elle travaillait comme serveur chez Chasen’s, un restaurant de Los Angeles. Le couple s’est rapidement fiancé et s’est marié en 1999.

Au fil des ans, Erika s’est souvent retrouvée à défendre son mariage, surtout lorsqu’elle a rejoint le casting de RHOBH.

«Je suis fatigué de devoir justifier mon mariage de 20 ans. Va obtenir un mariage de 20 ans et ensuite viens me parler », a déclaré Erika lors d’un épisode d’avril. «C’est formidable d’avoir un soutien financier. Mais avoir le soutien émotionnel de quelqu’un est quelque chose que j’aurais aimé avoir plus en grandissant.

Malgré la défense constante du mariage, des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles Tom sortait sur Erika. Depuis leur séparation, des histoires ont émergé affirmant qu’Erika était également infidèle.

Selon All About TRH, les potins ont commencé à apparaître sur Instagram. Certains rapports ont affirmé que Tom «se mettait à l’aise» avec une blonde sans nom dans divers clubs privés de Los Angeles. D’autre part, une rumeur a accusé Erika de «coucher avec un gars qui est dans le business».

Qui est l’homme mystérieux de la star ‘RHOBH’?

La rumeur sur l’homme mystérieux d’Erika contient quelques détails supplémentaires. La rumeur veut qu’Erika soit sortie avec un homme marié «que vous connaissez tous». Cependant, il n’est «ni un acteur, ni un musicien, ni un athlète».

Selon l’ancien RHOBH amie Dana Wilkey, elle a reçu un message qui a révélé l’identité du prétendu homme mystère d’Erika. Au début, Dana pensait qu’Erika trichait avec un mannequin FENTY. Mais maintenant, Dana affirme qu’Erika a couché avec le directeur musical Scooter Braun.

« FYI, c’est Scooter Braun, pas un modèle FENTY », a déclaré la source inconnue à Dana. «Je ne connais pas beaucoup de détails mais un de mes amis travaille dans l’industrie de la musique et le méprise. Elle m’a dit qu’Erika et lui s’étaient rencontrés dans un sex club de LA et qu’ils étaient ensemble depuis.

L’initié a ajouté que la femme de Scooter connaît le club et «l’accepte». Ils ont également hâte de voir «ce qui se passe» maintenant qu’Erika a demandé le divorce.

En plus de la rumeur de Scooter Braun, une autre tourbillonne qui prétend que l’homme mystérieux d’Erika est Danser avec les étoiles pro Gleb Savchenko. Les fans se souviendront qu’Erika et Gleb étaient partenaires pendant la saison 24 de DWTS en 2015.

Quelques jours à peine après l’annonce du divorce d’Erika, la femme de Gleb a révélé qu’elle le quittait à cause de son infidélité «continue». Cependant, certains fans pensent que Gleb a eu des relations avec son partenaire actuel, Vente de Sunset star Chrishell Stause. Cependant, Gleb et Chrishell ont nié être plus que des amis. Ajout de carburant aux rumeurs d’Erika Jayne.

Saison 11 de Vraies femmes au foyer de Beverly Hills devrait sortir à la mi-2021.