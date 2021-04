L’homme manque tellement de voyager en avion, il recrée sa nourriture d’avion préférée

Nik Sennhauser a pris l’avion pour la première fois à l’âge de cinq mois et a passé son enfance à voyager entre l’Autriche, où il fréquentait l’école, et Bangkok, où son père travaillait.

«C’est de là que vient mon amour des voyages aériens», a déclaré Sennhauser à 45secondes.fr Food.

Mais Sennhauser n’aime pas seulement les voyages en avion – il aime aussi la nourriture des compagnies aériennes.

«J’ai toujours eu un intérêt pour la nourriture d’avion», a-t-il déclaré. « La façon dont la nourriture est servie dans un avion – j’ai toujours trouvé cela fascinant. J’étais le gamin qui passait la moitié du vol assis dans la cuisine à discuter avec les agents de bord. »

Mais lorsque la pandémie a interrompu les voyages aériens de Sennhauser, il s’est retrouvé à rêver de repas en avion depuis son domicile à Glasgow, en Écosse.

«Avant, je prenais l’avion à peu près toutes les trois semaines, que ce soit pour aller voir des amis et de la famille ou simplement pour monter dans un avion. a déclaré Sennhauser, qui documente ses voyages sur YouTube. « Mais je suis maintenant au sol depuis plus d’un an. »

Alors que le verrouillage se poursuivait, Sennhauser, qui a récupéré un chariot de service, des plateaux et de la vaisselle d’une compagnie aérienne au fil des ans, a été frappé par une idée: il s’est préparé le petit déjeuner, puis l’a plaqué comme le ferait une compagnie aérienne.

«Pour ce repas, je devais faire une galette de hamburger japonais avec un glaçage au vin rouge, des œufs brouillés, du riz à sushi, une omelette japonaise aux œufs sucrés, de la salade de chou et des épinards à la coréenne», a déclaré Sennhauser. « La seule chose que je n’ai pas faite sur ce plateau était la petite pépite de poulet qui venait du congélateur. » Nik Sennhauser

«J’ai trouvé que c’était vraiment très amusant et cela m’a fait me souvenir de tous mes voyages précédents», a-t-il expliqué. «Soudainement, ce n’était plus si douloureux de penser au voyage. Cela a en quelque sorte ramené de la joie à l’idée d’être dans un avion et de manger de la nourriture d’avion.

Alors Sennhauser a commencé à préparer, plaquer et photographier des repas d’avion à la maison, partageant des photos d’eux sur son Instagram, comme l’a rapporté pour la première fois CNN Travel. Des gaufres et des baies avec un côté de muesli au schnitzel de poulet avec salade de pommes de terre, Sennhauser arrange méticuleusement chaque plateau de nourriture avant de prendre une photo et de la partager avec ses disciples.

« Recréer les repas d’avion est devenu un défi de week-end pour moi et quelque chose à espérer », a poursuivi Sennhauser. «Je passe toute la semaine à réfléchir au plat à recréer et à trouver des recettes, puis je vais acheter les ingrédients.»

L’un de ses plats préférés qu’il a créé est la mousse au chocolat.

« J’ai maintenant fait de la mousse au chocolat noir, de la mousse au chocolat blanc et de la mousse au chocolat au lait et elles étaient toutes délicieuses », a-t-il déclaré.

Sennhauser a également aimé peaufiner ce qui serait considéré comme un repas de classe économique, comme des œufs brouillés avec de la salsa et du bacon, en un repas plus raffiné en classe affaires en ajoutant des accompagnements et des ingrédients supplémentaires.

«Je ne suis pas un cuisinier naturel, donc faire tout cela a été un défi», a-t-il déclaré, expliquant qu’il passe environ trois ou quatre heures dans la cuisine à préparer chaque repas. « Je dois trouver des recettes et les suivre, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. »

Pourtant, Sennhauser dit que renouer avec son voyage d’amour en avion en valait la peine.

«Pour moi, la nourriture d’avion n’est pas seulement une question de goût, mais aussi la façon dont elle est présentée», a-t-il déclaré. « Il y a tellement de réflexion et de recherche sur chaque repas, du goût à la présentation, au stockage et à la façon dont il est servi. »

«Quand vous y réfléchissez, vous êtes assis dans un tube métallique pressurisé, projeté dans les airs à 500 miles par heure à une altitude de 30 000 pieds. Et il y a quelqu’un qui vient avec un menu pour vous offrir le choix entre deux plats chauds chauds. Si ce n’est pas magique, je ne sais pas ce que c’est. «

