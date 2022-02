L’homme le plus effrayant du monde, Martyn Ford, veut défier The Rock dans un combat

Martyn Ford, « l’homme le plus effrayant du monde », a révélé à quel point il aimerait défier Dwayne « The Rock » Johnson dans un combat car ils « feraient fortune ».

Maintenant, le géant de la musculation Ford est surtout connu pour son surnom plutôt terrifiant et il est certainement à la hauteur, mesurant six pieds et huit pouces et pesant un peu moins de 23 pierres.

Après des années de pratique du MMA et de la boxe, en plus d’être acteur, le bodybuilder est sur le point d’affronter Sajad Gharibi, mieux connu sous le nom de Hulk iranien, dans « le combat de sa carrière ».

Le duo entrera sur le ring de boxe à l’O2 Arena de Londres le 2 avril de cette année, mais malgré les régimes d’entraînement époustouflants que les hommes ont tous les deux endurés, il semble que Ford ait déjà les yeux rivés sur son prochain adversaire.

Et cet adversaire n’est autre que la légende de la lutte elle-même – Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson serait certainement un match pour Martyn Ford. Crédit : Instagram/@therock

Johnson, qui est maintenant l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood, a une carrière écrasante dans la lutte professionnelle et est considéré comme l’un des plus grands lutteurs professionnels de tous les temps.

S’adressant à Muscle and Health à propos de son prochain combat et de la façon dont il se prépare, Ford a révélé pourquoi il aimerait affronter The Rock sur le ring de boxe.

« J’adorerais défier The Rock dans un combat », a-t-il déclaré.

« Nous ferions fortune. Ce serait un combat phénoménal, car c’est un grand athlète. Il est très mobile, fort et vient d’un milieu de lutte.

Eh bien, il ne fait aucun doute qu’un combat entre Ford et Johnson serait certainement intéressant.

Et Ford est clairement un homme qui ne craint pas ses adversaires car il a insisté sur le fait que les régimes d’entraînement extrêmes de Hulk iranien – qui l’ont amené à frapper des murs en béton et à déchirer des melons – ne lui ont pas du tout effrayé.

« Les images d’entraînement de Hulk sont un peu démoralisantes [sic] dans le sens où je ne veux pas le regarder et penser que je perds juste mon temps parce que je pourrais le battre maintenant », a-t-il expliqué.

«Il est dans un monde absolu de merde. Il l’est vraiment. Je ne voudrais pas être lui.

« Jeter des gens, prétendre que vous êtes John Cena d’Iran, c’est un peu embarrassant.

« Je n’aime pas que les gens manquent de respect au sport de la boxe.

« Si vous allez le faire, très bien, mais assurez-vous de vous entraîner pour cela.

« Assurez-vous de bien manger. Assurez-vous de tout faire pour être le meilleur athlète possible et respecter le sport. »