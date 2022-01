« L’homme le plus effrayant du monde » Martyn Ford « préoccupé » après avoir vu un clip de la formation iranienne Hulk

Martyn Ford a révélé qu’il était « inquiet et inquiet » pour son adversaire lorsqu’ils s’affrontaient, surtout après avoir vu son étrange clip d’entraînement que vous pouvez regarder ci-dessous :

Ford – qui est connu comme étant « l’homme le plus effrayant du monde » – affrontera le « Iranian Hulk » Sajad Gharibi le 2 avril, les gens craignant maintenant qu’il ne soit détruit.

Il semble que Ford lui-même ne puisse pas croire que le combat se poursuit, surtout après avoir vu une vidéo d’entraînement de Gharibi qui le montrait en train de combattre un groupe d’hommes qui chargeaient vers lui.

S’adressant à Instagram, Ford a écrit: « C’est à 100%, tout est signé, scellé et prêt à partir ….. Je n’ai absolument aucune idée de ce à quoi il joue, mais je dirai ceci … je m’entraîne prêt à décoller la tête.

« Mentalement et physiquement, je serai prêt à exploser absolument. En fait, je me sens légèrement inquiet et inquiet de ce qui pourrait arriver MAIS en avril, c’est un combat et je ne ressentirai aucune sympathie.

« Je m’entraîne pour gagner, je m’entraîne pour KO, je m’entraîne pour impressionner et choquer les gens. La victoire à mes yeux est inévitable, MAIS la façon dont je gagne est ce qui me motive à travailler plus dur chaque jour. »

Commentant la publication, un fan a écrit: « Après avoir vu ce gars s’entraîner… Soit il ne se présentera pas, soit le combat sera facile au premier tour !!! J’aurais toute une unité médicale au bord du ring, j’ai peur de le dire ! «

Un autre a prédit: « 100% no show. Et il publiera une excuse boiteuse avec un message à @martynfordofficial disant à quel point ce joli garçon a de la chance de ne pas avoir à affronter THE IRANIAN HULK! »

Un troisième a réfléchi à la possibilité que les vidéos puissent être une blague lorsqu’ils ont dit : « Ces vidéos de formation doivent être une liquidation, sûrement ? Sinon, ça va être rapide ! »

Crédit : Instagram/@sajadgharibiofficial

Lorsque Gharibi a posté la vidéo de lui-même participant à l’entraînement bizarre, il a écrit : « Travailler dur en silence et laisser le succès faire le bruit. »

Puis, dans ce qui semble être une référence à Ford, il a ajouté: « Hé, joli garçon. Profitez de vos jours restants. Je viendrai à Londres. »