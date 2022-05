« L’homme le plus dur de Grande-Bretagne » a eu plus de 3 000 combats et était ami avec les Krays

Le hardman notoire Lenny McLean, qui a eu des milliers de combats sans licence, était autrefois ami avec des gangsters avant de devenir une figure culte en Grande-Bretagne et de jouer des rôles à la télévision et au cinéma.

Le bagarreur qui a gagné sa réputation d ‘«homme le plus dur de Grande-Bretagne» a grandi à Hoxton, à Londres, dans les années 1950, avec un beau-père violent.

Lenny, qui était un exécuteur de boîte de nuit et redouté dans toute la ville, s’est lié d’amitié avec les gangsters notoires Ronnie et Reggie Kray et est tombé dans une vie de crime.